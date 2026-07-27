Суммы на содержание безнадзорных животных распределили между четырьмя районами Коми

Правительство Коми выделило 2,2 млн рублей на содержание бездомных животных в четырех муниципалитетах региона. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Братыненко.

Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены Собаки на улице

Средства направят на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев в 2026 году. Наибольшая сумма предусмотрена для Ухты — городу выделят 1,6 млн рублей.

Муниципальное образование Сумма выделенных средств (руб.) Ухта 1 600 000 Корткеросский район 387 772 Троицко-Печорский район ~ 157 000 Сысольский район 55 000