Правительство Коми выделило 2,2 млн рублей на содержание бездомных животных в четырех муниципалитетах региона. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Братыненко.
Средства направят на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев в 2026 году. Наибольшая сумма предусмотрена для Ухты — городу выделят 1,6 млн рублей.
|Муниципальное образование
|Сумма выделенных средств (руб.)
|Ухта
|1 600 000
|Корткеросский район
|387 772
|Троицко-Печорский район
|~ 157 000
|Сысольский район
|55 000
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.