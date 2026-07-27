В Грязинском районе установят освещение на Восточном обходе промышленной зоны. На эти работы из областного бюджета выделят 19,68 млн рублей. Подрядчик должен смонтировать фонари на участке длиной 2,6 км — от отметки 0 481 до 3 100.
Срок завершения проекта — до конца 2026 года. Для водителей и работников промзоны это означает повышение безопасности движения в темное время суток на дороге, которая долгое время была предметом споров.
Сам обход сдали в эксплуатацию в мае прошлого года. Срок ввода объекта сдвинули почти на два месяца — только после вмешательства прокуратуры. Общая стоимость строительства составила 2,3 млрд рублей.
Работы выполнял московский подрядчик "Уваровская передвижная механизированная колонна 22". Значительную часть объема передали тамбовской компании "Аркс-7", которая получила 710 млн рублей. По имеющимся данным, именно из-за задержек этого субподрядчика сроки сдачи обхода были нарушены.
|Показатель
|Значение
|Стоимость освещения
|19,68 млн рублей
|Протяженность участка
|~ 2,6 км
|Стоимость всего обхода
|2,3 млрд рублей
На текущий момент компания "Аркс-7" банкротится. Параллельно дорожное агентство и УПМК-22 судятся из-за оплаты выполненных работ.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.