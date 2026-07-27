Восточный обход промзоны в Грязинском районе оснастят освещением

В Грязинском районе установят освещение на Восточном обходе промышленной зоны. На эти работы из областного бюджета выделят 19,68 млн рублей. Подрядчик должен смонтировать фонари на участке длиной 2,6 км — от отметки 0 481 до 3 100.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Работы на уличной лампе

Срок завершения проекта — до конца 2026 года. Для водителей и работников промзоны это означает повышение безопасности движения в темное время суток на дороге, которая долгое время была предметом споров.

История строительства

Сам обход сдали в эксплуатацию в мае прошлого года. Срок ввода объекта сдвинули почти на два месяца — только после вмешательства прокуратуры. Общая стоимость строительства составила 2,3 млрд рублей.

Работы выполнял московский подрядчик "Уваровская передвижная механизированная колонна 22". Значительную часть объема передали тамбовской компании "Аркс-7", которая получила 710 млн рублей. По имеющимся данным, именно из-за задержек этого субподрядчика сроки сдачи обхода были нарушены.

Показатель Значение Стоимость освещения 19,68 млн рублей Протяженность участка ~ 2,6 км Стоимость всего обхода 2,3 млрд рублей

На текущий момент компания "Аркс-7" банкротится. Параллельно дорожное агентство и УПМК-22 судятся из-за оплаты выполненных работ.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова