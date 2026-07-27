Свыше 12 тысяч жителей ЛНР остались без света из-за штормового ветра

Более 12 тысяч жителей Луганской Народной Республики остаются без электроснабжения после штормового ветра и ливня, прошедших в регионе 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Работы на вышке ЛЭП

По данным ведомства, на утро 27 июля энергетики продолжают восстанавливать линии электропередач. Для ликвидации аварий задействовали 57 бригад, в состав которых вошли 174 специалиста и 57 единиц спецтехники.

Ходом работ руководит Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР.

Показатель Значение Количество обесточенных абонентов Свыше 12 000 Количество ремонтных бригад 57 Задействованный персонал 174 специалиста Спецтехника в работе 57 единиц