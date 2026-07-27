Более 12 тысяч жителей Луганской Народной Республики остаются без электроснабжения после штормового ветра и ливня, прошедших в регионе 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.
По данным ведомства, на утро 27 июля энергетики продолжают восстанавливать линии электропередач. Для ликвидации аварий задействовали 57 бригад, в состав которых вошли 174 специалиста и 57 единиц спецтехники.
Ходом работ руководит Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР.
|Показатель
|Значение
|Количество обесточенных абонентов
|Свыше 12 000
|Количество ремонтных бригад
|57
|Задействованный персонал
|174 специалиста
|Спецтехника в работе
|57 единиц
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.