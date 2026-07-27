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Пентагон включил центр морской биологии имени Жирмунского в список угроз безопасности США

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Пентагон внес Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского (ДВО РАН) в список организаций, которые якобы угрожают национальной безопасности США. Документ с перечнем структур оказался в распоряжении редакции VLADIVOSTOK1. RU.

Здание Министерства обороны США
Фото: flickr.com by mariordo59, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание Министерства обороны США

В обновленном реестре американского оборонного ведомства значится около 30 российских университетов и научных институтов. Также в список включили учебные заведения Китая и Ирана.

Помимо академических структур, под ограничения попали предприятия "Электроприбор" и "Гидроприбор". Пентагон советует американским коммерсантам и ученым быть осторожными при взаимодействии с любыми организациями из этого перечня.

Организация Профиль / Статус
ННЦМБ им. А. В. Жирмунского Изучение морской биологии, объединяет заповедник и океанариум
"Электроприбор" Промышленное предприятие
"Гидроприбор" Промышленное предприятие

Центр морской биологии создали в сентябре 2016 года. Он объединил Институт биологии моря ДВО РАН, Приморский океанариум и Дальневосточный морской заповедник. В 2018 году центру присвоили имя академика Алексея Жирмунского.

"Пентагон рекомендует американским ученым и коммерческим структурам проявлять осторожность при сотрудничестве с учреждениями из списка", — сообщается в документе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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