Пентагон включил центр морской биологии имени Жирмунского в список угроз безопасности США

Пентагон внес Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского (ДВО РАН) в список организаций, которые якобы угрожают национальной безопасности США. Документ с перечнем структур оказался в распоряжении редакции VLADIVOSTOK1. RU.
В обновленном реестре американского оборонного ведомства значится около 30 российских университетов и научных институтов. Также в список включили учебные заведения Китая и Ирана.
Помимо академических структур, под ограничения попали предприятия "Электроприбор" и "Гидроприбор". Пентагон советует американским коммерсантам и ученым быть осторожными при взаимодействии с любыми организациями из этого перечня.
|Организация
|Профиль / Статус
|ННЦМБ им. А. В. Жирмунского
|Изучение морской биологии, объединяет заповедник и океанариум
|"Электроприбор"
|Промышленное предприятие
|"Гидроприбор"
|Промышленное предприятие
Центр морской биологии создали в сентябре 2016 года. Он объединил Институт биологии моря ДВО РАН, Приморский океанариум и Дальневосточный морской заповедник. В 2018 году центру присвоили имя академика Алексея Жирмунского.
"Пентагон рекомендует американским ученым и коммерческим структурам проявлять осторожность при сотрудничестве с учреждениями из списка", — сообщается в документе.
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