Автоматические пункты контроля перегруза сократили число нарушений в четыре раза

В Орловской области достраивают второй автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Объект на трассе "Змеевка — Глазуновка — Тросна" планируют запустить до конца этого года. О ходе работ сообщил член правительства региона Алексей Субботин.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Системы контроля нужны, чтобы ограничить проезд перегруженных машин, которые быстро разрушают дорожное полотно. Первый такой комплекс запустили в Мценском районе в декабре прошлого года. Сначала систему тестировали: с 3 декабря по 26 марта зафиксировали 967 нарушений, но штрафы не выписывали.

С 27 марта комплекс заработал в полную силу — данные о нарушениях стали передавать в Ространснадзор. С этого момента и до 20 июля система выявила 246 случаев превышения веса или габаритов. Общая сумма штрафов за этот период составила почти 7,5 миллиона рублей.

Период работы АПВГК в Мценском районе Количество нарушений Тестовый период (дек — март) 967 случаев (~240 в месяц) Рабочий режим (март — июль) 246 случаев (~61 в месяц)

"Анализ подтверждает высокую эффективность работы автоматизированных постов весогабаритного контроля, общее число нарушений сократилось почти в четыре раза", — отметил Алексей Субботин.

Для водителей большегрузов и местных перевозчиков появление таких пунктов означает неизбежность штрафа за перегруз. Для жителей области это должно привести к тому, что дороги будут служить дольше, так как тяжелый транспорт перестанет разбивать асфальт в обход официальных весов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова