В Орловской области достраивают второй автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Объект на трассе "Змеевка — Глазуновка — Тросна" планируют запустить до конца этого года. О ходе работ сообщил член правительства региона Алексей Субботин.
Системы контроля нужны, чтобы ограничить проезд перегруженных машин, которые быстро разрушают дорожное полотно. Первый такой комплекс запустили в Мценском районе в декабре прошлого года. Сначала систему тестировали: с 3 декабря по 26 марта зафиксировали 967 нарушений, но штрафы не выписывали.
С 27 марта комплекс заработал в полную силу — данные о нарушениях стали передавать в Ространснадзор. С этого момента и до 20 июля система выявила 246 случаев превышения веса или габаритов. Общая сумма штрафов за этот период составила почти 7,5 миллиона рублей.
|Период работы АПВГК в Мценском районе
|Количество нарушений
|Тестовый период (дек — март)
|967 случаев (~240 в месяц)
|Рабочий режим (март — июль)
|246 случаев (~61 в месяц)
"Анализ подтверждает высокую эффективность работы автоматизированных постов весогабаритного контроля, общее число нарушений сократилось почти в четыре раза", — отметил Алексей Субботин.
Для водителей большегрузов и местных перевозчиков появление таких пунктов означает неизбежность штрафа за перегруз. Для жителей области это должно привести к тому, что дороги будут служить дольше, так как тяжелый транспорт перестанет разбивать асфальт в обход официальных весов.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.