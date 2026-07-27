Кировское предприятие увеличило объемы производства на треть за полгода. Результат стали итогом основного этапа госпрограммы "Производительность труда", которую в регионе курирует Региональный центр компетенций (РЦК).
Специалисты центра пересмотрели подход к управлению цехами: оптимизировали рабочие места и изменили организацию трудовых процессов. Чтобы новые методы заработали, персонал обучили современным технологиям повышения эффективности.
"Результаты программы уже видны на практике. Мы смогли увеличить объемы производства, сократить простои и повысить общую производственную эффективность", — отметил представитель РЦК.
Теперь команда проекта планирует внедрять технологические решения на других заводах региона.
|Показатель
|Результат за 6 месяцев
|Объем производства
|+33% (на треть)
|Простои оборудования и персонала
|Сокращены
|Инструменты роста
|Оптимизация мест, переобучение кадров
Рост показателей одного завода подтверждает потенциал промышленного сектора региона при условии точечной настройки управления. Для большинства предприятий Поволжья сейчас критически важно уйти от инерционной модели работы к точному расчету ресурсов.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.