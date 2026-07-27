Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции

Кировское предприятие увеличило объемы производства на треть за полгода. Результат стали итогом основного этапа госпрограммы "Производительность труда", которую в регионе курирует Региональный центр компетенций (РЦК).

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Завод

Специалисты центра пересмотрели подход к управлению цехами: оптимизировали рабочие места и изменили организацию трудовых процессов. Чтобы новые методы заработали, персонал обучили современным технологиям повышения эффективности.

"Результаты программы уже видны на практике. Мы смогли увеличить объемы производства, сократить простои и повысить общую производственную эффективность", — отметил представитель РЦК.

Теперь команда проекта планирует внедрять технологические решения на других заводах региона.

Показатель Результат за 6 месяцев Объем производства +33% (на треть) Простои оборудования и персонала Сокращены Инструменты роста Оптимизация мест, переобучение кадров

Рост показателей одного завода подтверждает потенциал промышленного сектора региона при условии точечной настройки управления. Для большинства предприятий Поволжья сейчас критически важно уйти от инерционной модели работы к точному расчету ресурсов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов