Треть жителей Якутии регулярно занимается спортом. По данным региональных властей, спрос на физическую активность растет не только в крупных городах, но и в сельской местности, что вынуждает республику расширять сеть спортивной инфраструктуры.
|Тип объекта
|Количество в Якутии
|Спортивные залы
|893
|Бассейны
|54
|Стадионы
|24
|Всего объектов
|2309
Особый интерес вызывают водные виды спорта. В 2025 году ими занимались 9703 человека, почти половину из которых (4438 человек) составили женщины.
"Сегодня каждый третий якутянин систематически занимается физкультурой и спортом, спортивные мероприятия проходят при широком участии якутян. Востребованность мест для занятий спортом просто огромна, и не только в крупных городах, но и в сельской местности", — подчеркнул Глава Якутии Айсен Николаев.
Развитие сети объектов идет через федеральную программу "Спорт — норма жизни" и региональные стратегии укрепления здоровья. Для жителей отдаленных районов доступность бассейнов и залов становится ключевым фактором, так как климат северных территорий ограничивает возможности для занятий на открытом воздухе большую часть года.
"Я так рада, что в Якутии во многих районах открываются бассейны. В Якутске регулярно занимаюсь плаванием. Важно, что во всех столичных бассейнах можно не только тренироваться спортсменам, но и просто плавать для здоровья", — поделилась жительница Якутска Марина Тимофеева.
Общая тенденция к росту физической активности заметна по всей стране. Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что систематически спортом занимаются около 57% граждан РФ (примерно 76 млн человек), и темпы строительства новых сооружений должны соответствовать этому запросу.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.