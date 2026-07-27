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Треть жителей Якутии регулярно занимается спортом при дефиците инфраструктуры

Россия » Дальний Восток » Якутск

Треть жителей Якутии регулярно занимается спортом. По данным региональных властей, спрос на физическую активность растет не только в крупных городах, но и в сельской местности, что вынуждает республику расширять сеть спортивной инфраструктуры.

Мускулистый мужчина тренирует спину со штангой в зале
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Мускулистый мужчина тренирует спину со штангой в зале
Тип объекта Количество в Якутии
Спортивные залы 893
Бассейны 54
Стадионы 24
Всего объектов 2309

Особый интерес вызывают водные виды спорта. В 2025 году ими занимались 9703 человека, почти половину из которых (4438 человек) составили женщины.

"Сегодня каждый третий якутянин систематически занимается физкультурой и спортом, спортивные мероприятия проходят при широком участии якутян. Востребованность мест для занятий спортом просто огромна, и не только в крупных городах, но и в сельской местности", — подчеркнул Глава Якутии Айсен Николаев.

Развитие сети объектов идет через федеральную программу "Спорт — норма жизни" и региональные стратегии укрепления здоровья. Для жителей отдаленных районов доступность бассейнов и залов становится ключевым фактором, так как климат северных территорий ограничивает возможности для занятий на открытом воздухе большую часть года.

"Я так рада, что в Якутии во многих районах открываются бассейны. В Якутске регулярно занимаюсь плаванием. Важно, что во всех столичных бассейнах можно не только тренироваться спортсменам, но и просто плавать для здоровья", — поделилась жительница Якутска Марина Тимофеева.

Общая тенденция к росту физической активности заметна по всей стране. Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что систематически спортом занимаются около 57% граждан РФ (примерно 76 млн человек), и темпы строительства новых сооружений должны соответствовать этому запросу.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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