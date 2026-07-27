В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала редкого черного аиста. Птицу заметили в июле в устье реки Ойер, сообщили в администрации заповедника.
На кадрах видно, как птица ищет корм на мелководье. Вид занесен в Красные книги России и Республики Алтай из-за низкой плотности популяции. По данным специалистов, в стране осталось не более 2,5 тысячи пар.
Черные аисты заходят на территорию заповедника редко. Первую птицу здесь заметили в 2019 году в устье Ойера, следующим случаем стал 2020 год — тогда гостя обнаружили на берегу Телецкого озера у горы Алтын-Туу.
Последние два года мониторинг показал положительную динамику:
Нынешняя запись с камеры подтверждает, что редкий вид продолжает использовать территорию заповедника для жизни и охоты.
|Показатель
|Данные
|Примерная численность в РФ
|До 2,5 тыс. пар
|Статус защиты
|Красные книги России и Республики Алтай
|Случаи гнездования в заповеднике
|Дважды за всю историю территории
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.