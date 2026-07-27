Редкий черный аист попал на запись фотоловушки в Алтайском заповеднике

В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала редкого черного аиста. Птицу заметили в июле в устье реки Ойер, сообщили в администрации заповедника.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Черный аист на берегу ручья

На кадрах видно, как птица ищет корм на мелководье. Вид занесен в Красные книги России и Республики Алтай из-за низкой плотности популяции. По данным специалистов, в стране осталось не более 2,5 тысячи пар.

История наблюдений

Черные аисты заходят на территорию заповедника редко. Первую птицу здесь заметили в 2019 году в устье Ойера, следующим случаем стал 2020 год — тогда гостя обнаружили на берегу Телецкого озера у горы Алтын-Туу.

Последние два года мониторинг показал положительную динамику:

В 2024 году специалисты впервые нашли гнездо черного аиста.

В 2025 году подтвердили успешное размножение — в гнезде зафиксировали двух птенцов.

Нынешняя запись с камеры подтверждает, что редкий вид продолжает использовать территорию заповедника для жизни и охоты.

Показатель Данные Примерная численность в РФ До 2,5 тыс. пар Статус защиты Красные книги России и Республики Алтай Случаи гнездования в заповеднике Дважды за всю историю территории