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Севастополь остался без воды после массового отключения света

Россия » Юг » Севастополь

Жители Севастополя столкнулись с перебоями в водоснабжении после массового отключения электричества. В городе часть районов осталась без воды, а в других напор существенно снизился. Об этом сообщили в ГУП "Водоканал".

Константиновская батарея, Севастополь, Маяк
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Константиновская батарея, Севастополь, Маяк

Причиной сбоя стала аварийная ситуация в энергосетях. Рано утром 27 июля город временно лишился света — власти отключили подачу энергии, чтобы снять перегрузку сетей за пределами Севастополя и избежать масштабного коллапса всей системы. Хотя свет к 9:40 вернули большинству горожан, сейчас электроснабжение работает по графику "3 через 3". Эта нестабильность напрямую ударила по работе насосных станций водоканала.

Где воду отключили полностью

Ориентировочно до 13:00 без воды останутся дома на следующих улицах:

  • Хрусталёва, Лоцманская, Боцманская, Коломийца, Геловани, Хрюкина, Лебедя, Силаева, Курганная, Гоголя, Шабалина, Соловьёва, М. Бирюзова;
  • Короленко (дома 18-24);
  • проспект Генерала Острякова;
  • Николая Музыки (дома 38-102, 45-99);
  • Токарева (дома 9-64);
  • Якова Иванова (дома 15-23);
  • О. Кошевого (дома 2-4), Силаева (дома 2-6);
  • Куликово поле (дома 1-5);
  • Лобанова (дома 19-27, 18-24).

Зоны с пониженным давлением

Снижение напора затронуло обширные территории — от центральных улиц до отдаленных поселков. Вода поступает с трудом в следующих точках:

  • города Инкерман и Балаклава;
  • посёлки Октябрь, ГРЭС, Зелёная горка, Горный, Первомайский;
  • районы бухт Балаклавской молочной, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей;
  • улицы: Горпищенко, Фильченкова, Паршина, Истомина, Томская, Муромская, Кронштадтская, Ярославская, Красносельского, Костромская, Ромашковая, Генерала Саймонова, 1-9-я Радарные, Матроса Кошки, 2-я Бастионная, Астраханская, Клокачева, Артёма Бойко;
  • Фиолентовское шоссе (дома 1-5), Крепостное и Лабораторное шоссе, Колодкина, Б. Шейнина, А. Бойко, Старшины Бабаджанова, Каштановая;
  • нечётная сторона проспекта Октябрьской революции, улицы Фадеева, Парковая, Юмашева, Щитовая, Маячная, Читинская, Героев Бреста;
  • ТСН в микрорайоне Дергачи, у Ялтинского кольца, 1-3-й Воронцовской, "Эра-1", а также на улицах Колобова и Столетовского проспекта.

Сроки полного восстановления подачи воды в этих районах "Водоканал" пока не называет. Ситуация напрямую зависит от стабильности работы электросетей.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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