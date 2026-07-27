Севастополь остался без воды после массового отключения света

Жители Севастополя столкнулись с перебоями в водоснабжении после массового отключения электричества. В городе часть районов осталась без воды, а в других напор существенно снизился. Об этом сообщили в ГУП "Водоканал".

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Константиновская батарея, Севастополь, Маяк

Причиной сбоя стала аварийная ситуация в энергосетях. Рано утром 27 июля город временно лишился света — власти отключили подачу энергии, чтобы снять перегрузку сетей за пределами Севастополя и избежать масштабного коллапса всей системы. Хотя свет к 9:40 вернули большинству горожан, сейчас электроснабжение работает по графику "3 через 3". Эта нестабильность напрямую ударила по работе насосных станций водоканала.

Где воду отключили полностью

Ориентировочно до 13:00 без воды останутся дома на следующих улицах:

Хрусталёва, Лоцманская, Боцманская, Коломийца, Геловани, Хрюкина, Лебедя, Силаева, Курганная, Гоголя, Шабалина, Соловьёва, М. Бирюзова;

Короленко (дома 18-24);

проспект Генерала Острякова;

Николая Музыки (дома 38-102, 45-99);

Токарева (дома 9-64);

Якова Иванова (дома 15-23);

О. Кошевого (дома 2-4), Силаева (дома 2-6);

Куликово поле (дома 1-5);

Лобанова (дома 19-27, 18-24).

Зоны с пониженным давлением

Снижение напора затронуло обширные территории — от центральных улиц до отдаленных поселков. Вода поступает с трудом в следующих точках:

города Инкерман и Балаклава;

посёлки Октябрь, ГРЭС, Зелёная горка, Горный, Первомайский;

районы бухт Балаклавской молочной, Стрелецкой, Камышовой и Казачьей;

улицы: Горпищенко, Фильченкова, Паршина, Истомина, Томская, Муромская, Кронштадтская, Ярославская, Красносельского, Костромская, Ромашковая, Генерала Саймонова, 1-9-я Радарные, Матроса Кошки, 2-я Бастионная, Астраханская, Клокачева, Артёма Бойко;

Фиолентовское шоссе (дома 1-5), Крепостное и Лабораторное шоссе, Колодкина, Б. Шейнина, А. Бойко, Старшины Бабаджанова, Каштановая;

нечётная сторона проспекта Октябрьской революции, улицы Фадеева, Парковая, Юмашева, Щитовая, Маячная, Читинская, Героев Бреста;

ТСН в микрорайоне Дергачи, у Ялтинского кольца, 1-3-й Воронцовской, "Эра-1", а также на улицах Колобова и Столетовского проспекта.

Сроки полного восстановления подачи воды в этих районах "Водоканал" пока не называет. Ситуация напрямую зависит от стабильности работы электросетей.

Экспертная проверка:

эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех