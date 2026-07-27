Севастополь остался без воды после массового отключения света

Жители Севастополя столкнулись с перебоями в водоснабжении после массового отключения электричества. В городе часть районов осталась без воды, а в других напор существенно снизился. Об этом сообщили в ГУП "Водоканал".
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Константиновская батарея, Севастополь, Маяк
Причиной сбоя стала аварийная ситуация в энергосетях. Рано утром 27 июля город временно лишился света — власти отключили подачу энергии, чтобы снять перегрузку сетей за пределами Севастополя и избежать масштабного коллапса всей системы. Хотя свет к 9:40 вернули большинству горожан, сейчас электроснабжение работает по графику "3 через 3". Эта нестабильность напрямую ударила по работе насосных станций водоканала.
Где воду отключили полностью
Ориентировочно до 13:00 без воды останутся дома на следующих улицах: