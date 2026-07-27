Леса Калининградской области обследуют на наличие болезней и вредителей

В Калининградской области обследуют состояние лесов на землях лесного фонда, которые не переданы в аренду. Закупку на проведение лесопатологических работ опубликовал региональный центр торгов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Лесная тропинка

Специалисты проверят территории пяти лесничеств: Гвардейского, Калининградского, Краснознаменского, Полесского и Славского. Подрядчика ищет ГБУ "Дирекция лесхоза и природных парков".

Параметр Значение Общая площадь обследования 518,6 га Сумма контракта 4 318 193 рубля Стоимость единицы работ 8 326 рублей Период финансирования 2026 год

Такие обследования позволяют выявить очаги вредителей, болезни деревьев и участки с погибшим лесом. Для лесника или инженера региональные данные патологии становятся базой для планирования санитарных рубок и мероприятий по восстановлению лесного массива.

Сроки подачи заявок на участие в торгах в опубликованном анонсе пока не указаны.