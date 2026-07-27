В Калининградской области обследуют состояние лесов на землях лесного фонда, которые не переданы в аренду. Закупку на проведение лесопатологических работ опубликовал региональный центр торгов.
Специалисты проверят территории пяти лесничеств: Гвардейского, Калининградского, Краснознаменского, Полесского и Славского. Подрядчика ищет ГБУ "Дирекция лесхоза и природных парков".
|Параметр
|Значение
|Общая площадь обследования
|518,6 га
|Сумма контракта
|4 318 193 рубля
|Стоимость единицы работ
|8 326 рублей
|Период финансирования
|2026 год
Такие обследования позволяют выявить очаги вредителей, болезни деревьев и участки с погибшим лесом. Для лесника или инженера региональные данные патологии становятся базой для планирования санитарных рубок и мероприятий по восстановлению лесного массива.
Сроки подачи заявок на участие в торгах в опубликованном анонсе пока не указаны.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.