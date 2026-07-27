Многодетные семьи Калуги могут получить выплату на школьную форму

Многодетные семьи Калуги с 1 августа могут подать заявления на ежегодную выплату к началу учебного года. Помощь предназначена для покупки школьной и спортивной формы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьница с букетом цветов

В этом году сумма составляет 5434 рубля на каждого ребенка, который посещает школу.

Подать документы можно до 15 декабря через портал госуслуг. Для оформления выплаты потребуются:

паспорта или свидетельства о рождении детей и одного из родителей;

сведения о браке или его расторжении;

номера СНИЛС всех членов семьи;

банковские реквизиты для перевода денег.

Решение по заявлению примут в течение 15 рабочих дней.