Многодетные семьи Калуги с 1 августа могут подать заявления на ежегодную выплату к началу учебного года. Помощь предназначена для покупки школьной и спортивной формы.
В этом году сумма составляет 5434 рубля на каждого ребенка, который посещает школу.
Подать документы можно до 15 декабря через портал госуслуг. Для оформления выплаты потребуются:
Решение по заявлению примут в течение 15 рабочих дней.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.