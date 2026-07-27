Врачи Удмуртии начали применять метод иммунотерапии для лечения нейробластомы — одной из самых опасных детских опухолей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин.
Раньше детей с таким диагнозом отправляли в федеральные центры. Теперь помощь окажут в регионе: специалисты онкогематологического отделения и реанимации Республиканской детской клинической больницы прошли обучение в московском центре имени Дмитрия Рогачева.
Нейробластома развивается из незрелых клеток симпатической нервной системы. В 90% случаев болезнь обнаруживают у детей до пяти лет, часто — в первый год жизни.
До этого врачи республики использовали хирургические операции, химиотерапию и облучение. Иммунотерапия дополняет этот список: специальные препараты заставляют иммунную систему распознавать раковые клетки и уничтожать их.
В отличие от традиционного лечения, иммунотерапия воздействует на защитные механизмы самого организма. Препараты "обучают" иммунные клетки видеть опухоль как чужеродный объект и атаковать ее.
|Показатель
|Значение
|Доля случаев у детей до 5 лет
|до 90%
|Критический период выявления
|первый год жизни
Внедрение терапии в Удмуртии сокращает время ожидания лечения и избавляет семьи от необходимости переезжать в Москву для прохождения курса.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.