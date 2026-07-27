Врачи Удмуртии начали лечить детей с нейробластомой методом иммунотерапии

Врачи Удмуртии начали применять метод иммунотерапии для лечения нейробластомы — одной из самых опасных детских опухолей. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин.

Фото: openverse.org by mathrock, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Опухоль головного мозга

Раньше детей с таким диагнозом отправляли в федеральные центры. Теперь помощь окажут в регионе: специалисты онкогематологического отделения и реанимации Республиканской детской клинической больницы прошли обучение в московском центре имени Дмитрия Рогачева.

Нейробластома развивается из незрелых клеток симпатической нервной системы. В 90% случаев болезнь обнаруживают у детей до пяти лет, часто — в первый год жизни.

До этого врачи республики использовали хирургические операции, химиотерапию и облучение. Иммунотерапия дополняет этот список: специальные препараты заставляют иммунную систему распознавать раковые клетки и уничтожать их.

Как работает новый метод

В отличие от традиционного лечения, иммунотерапия воздействует на защитные механизмы самого организма. Препараты "обучают" иммунные клетки видеть опухоль как чужеродный объект и атаковать ее.

Кто в группе риска

Показатель Значение Доля случаев у детей до 5 лет до 90% Критический период выявления первый год жизни

Внедрение терапии в Удмуртии сокращает время ожидания лечения и избавляет семьи от необходимости переезжать в Москву для прохождения курса.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов