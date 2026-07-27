Мэр Якутска потребовал строить новые микрорайоны сразу с дорогами и школами

Мэр Якутска Дмитрий Садовников обсудил с застройщиками темпы ввода жилья и бюрократические барьеры, мешающие развитию города. Основной акцент глава города сделал на комплексном развитии территорий: новые микрорайоны должны появляться вместе с дорогами, школами и скверами.

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Показатель ввода жилья в Якутске Значение Выполнено на текущий момент 251,8 тыс. кв. м (58,8%) Годовой план 430 тыс. кв. м

Министр строительства Якутии Виктор Романов и глава департамента градостроительства Иван Гуляев доложили о ходе работ. Помимо цифр, застройщики перечислили объекты, сроки сдачи которых могут сдвинуться или которые планируют ввести вне очереди.

"Главный фокус – наведение порядка в комплексном развитии территорий, чтобы новые кварталы сдавались сразу со школами, дорогами и парками, а не превращались в пустыри. Без строителей развития города не будет", — сказал глава города Дмитрий Садовников.

Бюрократия и топливо

В ходе встречи подняли вопросы, которые тормозят стройки на местном уровне. Застройщики просят ввести мораторий из-за перебоев с поставками топлива.

Отдельным пунктом обсудили абсурдность некоторых согласований: строители требуют уточнить критерии определения водных объектов. Сейчас случается так, что обычные лужи классифицируют как водоемы, что блокирует утверждение документации. Также бизнес настаивает на обновлении правил землепользования и застройки (ПЗЗ), чтобы ускорить прохождение административных процедур.

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