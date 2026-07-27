В Липецке запретили купание на Сокольском пляже после проверки воды

Сокольский пляж в Липецке закрыли для купания после того, как проверка воды выявила микробиологические нарушения. О запрете доступа к воде сообщили в мэрии города 27 июля.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Купание запрещено

Для горожан это означает, что один из популярных участков берега временно стал недоступен для плавания. Санитарный контроль показал, что вода не соответствует гигиеническим нормам, поэтому купаться здесь небезопасно.

Сокольский пляж стал третьим объектом, который закрыли в этом сезоне. Ранее аналогичные проблемы с качеством воды обнаружили на пляжах в районах ЛТЗ и НЛМК — там купание также запрещено.

Закрытый пляж Причина закрытия Сокольский Нарушение микробиологических показателей Район ЛТЗ Несоответствие гигиеническим нормам Район НЛМК Несоответствие гигиеническим нормам

В мэрии Липецка пояснили, что специалисты берут пробы воды на всех городских пляжах регулярно. Контроль качества среды продолжается до конца купального сезона.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова