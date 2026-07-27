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Власти Абакана ограничат движение транспорта на центральных улицах 8 августа

Россия » Сибирь » Абакан

В Абакане 8 августа ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц. Городские власти вводят временные пешеходные зоны для безопасности жителей и гостей столицы Хакасии.

Движение ограничено
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Движение ограничено
Участок дороги Время перекрытия
Ул. Катанова (от пер. Октябрьского до дома № 6/А11) и пр. Ленина (между ул. Катанова и Щорса) 07:00 — 23:00
Ул. Катанова (от пер. Октябрьского до ул. Чертыгашева) и пер. Октябрьский (от ул. Катанова до авторынка) 07:00 — 19:00
Ул. Кирова (от Щетинкина до Тараса Шевченко), ул. Вяткина (между Чертыгашева и Кирова), ул. Чкалова (между Кирова и Богдана Хмельницкого) 17:00 — 23:00
Парковки по ул. Катанова (перед СК им. Н.Г. Булакина и в районе дома № 31) с 22:00 7 августа до 23:00 8 августа

Отдельное ограничение коснется улицы Вяткина (участок от Чертыгашева до Кирова): здесь с 07:00 до 23:00 запретят остановку и стоянку транспорта на проезжей части.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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