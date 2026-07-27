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В Ярославской области под наблюдением находятся 3240 человек с гепатитом С

Россия » Центр » Ярославль

Хронический вирусный гепатит С может десятилетиями оставаться незаметным, постепенно разрушая печень и приводя к циррозу или раку. Однако сегодня это заболевание стало первым в истории полностью излечимым вирусом. О том, как распознать болезнь и где получить бесплатную помощь, рассказала главный инфекционист Ярославской области Задыне Худоян.

Пробирки с кровью в лаборатории
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пробирки с кровью в лаборатории

Ситуация в Ярославской области

В регионе под диспансерным наблюдением находятся 3240 человек с хроническим гепатитом С. За последние пять лет число новых случаев снижается, но показатель все еще на 10–15% превышает средний уровень по России. Наиболее уязвимая группа — люди от 30 до 50 лет: они составляют почти 60% всех пациентов.

Как передается вирус

Вирус содержится в крови. Самый частый путь заражения — парентеральный. Это использование общих шприцев или посещение сомнительных косметологических кабинетов (тату, пирсинг, маникюр), где инструменты не стерилизуют должным образом. Риск сохраняется и в стоматологиях без лицензии.

Передача от матери ребенку фиксируется в 5–10% случаев (при наличии ВИЧ риск растет до 16%). Половой путь передачи встречается редко — менее 1% в год для моногамных пар. Важно: через объятия, общую посуду или грудное молоко вирус не передается.

Симптомы и диагностика

Болезнь называют «ласковым убийцей», так как до развития тяжелых осложнений человек чувствует себя здоровым. Специфические признаки есть лишь у 20% больных. Часто болезнь маскируется под хроническую усталость: постоянная слабость, боли в суставах, зуд кожи и тяжесть в правом подреберье.

Явные признаки — желтуха или кровотечения — появляются спустя 15–25 лет, когда печень уже серьезно повреждена. Чтобы не допустить этого, достаточно пройти бесплатный скрининг по направлению терапевта или инфекциониста.

Проверка проходит в три этапа:

  • Анализ на антитела (anti-HCV) — показывает, контактировал ли организм с вирусом.
  • ПЦР-тест — подтверждает наличие активной инфекции и необходимость лечения.
  • Эластография (Фиброскан) — определяет степень повреждения печени без болезненной биопсии.

Лечение и государственные программы

Старые методы с тяжелыми побочными эффектами ушли в прошлое. Сейчас применяют препараты прямого противовирусного действия (ПППД) в таблетках. Курс длится от 8 до 12 недель, а эффективность превышает 96%.

В Ярославской области лечение бесплатно через ОМС или бюджетное финансирование в Областной инфекционной клинической больнице. Благодаря федеральному проекту «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», количество пролеченных пациентов в регионе стремительно растет.

Год Количество пролеченных пациентов
До 2023 года от 50 до 100 чел./год
2023 год 194 чел.
2024 год 384 чел.
2025 год (план) 579 чел.
2026 год (план) не менее 880 чел.

"Иммунитет к вирусу после излечения не вырабатывается, поэтому возможно повторное заражение", — подчеркнула Задыне Худоян.

Меры защиты

Вакцины от гепатита С не существует. Единственный способ защиты — гигиена и осторожность. Специалисты рекомендуют делать маникюр, татуировки и любые медицинские манипуляции только в сертифицированных центрах. Также стоит использовать индивидуальные бритвы и зубные щетки.

Тем, кто уже болен, жизненно важно полностью отказаться от алкоголя — он ускоряет разрушение печени в десятки раз. Кроме того, таким пациентам рекомендуют привиться от гепатитов А и В, чтобы избежать дополнительной нагрузки на орган.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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