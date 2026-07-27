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В Северной Осетии создали запас топлива для предотвращения дефицита на АЗС

Россия » Юг » Владикавказ

В Северной Осетии создали запас бензина и дизельного топлива на станциях "Владикавказ" и Беслан. В республике сосредоточено 16 вагонов с горючим, сообщил вице-премьер Ирбек Томаев.

Аэросъемка нефтяного завода с резервуарами хранения
Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Аэросъемка нефтяного завода с резервуарами хранения
Местонахождение Объем запаса
Станция "Владикавказ" 5 вагонов бензина, 3 вагона дизеля
Беслан 8 вагонов топлива

Глава региона Сергей Меняйло потребовал составить ежедневные сводки по поставкам и остаткам горючего. Это необходимо, чтобы избежать дефицита на заправках и удержать текущие цены.

"У нас ценник более или менее стабильный на бензин. Я не хочу, чтобы в республике возникла ситуация с дефицитом топлива", — сказал Сергей Меняйло.

Ирбек Томаев отметил, что сейчас спрос на топливо остается умеренным. В случае резкого роста потребления власти привезут дополнительные объемы из соседних регионов.

Отдельное внимание в правительстве уделили безопасности оборота горючего. Сергей Меняйло поручил контролирующим органам следить за перемещением топлива по территории республики, чтобы пресечь перепродажи и незаконные схемы сбыта.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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