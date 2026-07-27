В Северной Осетии создали запас бензина и дизельного топлива на станциях "Владикавказ" и Беслан. В республике сосредоточено 16 вагонов с горючим, сообщил вице-премьер Ирбек Томаев.
|Местонахождение
|Объем запаса
|Станция "Владикавказ"
|5 вагонов бензина, 3 вагона дизеля
|Беслан
|8 вагонов топлива
Глава региона Сергей Меняйло потребовал составить ежедневные сводки по поставкам и остаткам горючего. Это необходимо, чтобы избежать дефицита на заправках и удержать текущие цены.
"У нас ценник более или менее стабильный на бензин. Я не хочу, чтобы в республике возникла ситуация с дефицитом топлива", — сказал Сергей Меняйло.
Ирбек Томаев отметил, что сейчас спрос на топливо остается умеренным. В случае резкого роста потребления власти привезут дополнительные объемы из соседних регионов.
Отдельное внимание в правительстве уделили безопасности оборота горючего. Сергей Меняйло поручил контролирующим органам следить за перемещением топлива по территории республики, чтобы пресечь перепродажи и незаконные схемы сбыта.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.