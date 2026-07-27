Ущерб государственному лесному фонду превысил 3,6 млн рублей в Красноярском крае

Мастер лесозаготовок из Канского района Красноярского края предстал перед судом по обвинению в незаконной рубке леса. По данным следствия, действия сотрудника ООО "Богунай" нанесли ущерб государственному лесному фонду более чем на 3,6 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Lee, Russell Грузовик с грузом сосны

События развернулись в 2022 году в Карском лесничестве. Компания арендовала участки и работала по утвержденным проектам освоения лесов. Согласно документам, рабочие должны были проводить выборочную рубку только спелых и перестойных деревьев, соблюдая технологические карты и установленные объемы.

Следствие полагает, что мастер поручил своей бригаде рубить лес сверх лимитов. Работники выполняли приказы, не зная о превышении норм, так как заготовка шла в обычном производственном ритме.

"В отношении него прокурор утвердил обвинение в незаконной рубке лесных насаждений с использованием служебного положения, в особо крупном размере", — сообщили в прокуратуре.

Обвинение квалифицировано по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Сам мастер вину не признает: он утверждает, что все работы выполнялись строго по разрешительной документации.

Дело передано в Канский городской суд для рассмотрения по существу.

Параметр Данные по делу Место происшествия Карское лесничество, Канский район Сумма ущерба государству Более 3,6 млн рублей Статья УК РФ ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка в особо крупном размере)

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов