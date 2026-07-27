Мастер лесозаготовок из Канского района Красноярского края предстал перед судом по обвинению в незаконной рубке леса. По данным следствия, действия сотрудника ООО "Богунай" нанесли ущерб государственному лесному фонду более чем на 3,6 млн рублей.
События развернулись в 2022 году в Карском лесничестве. Компания арендовала участки и работала по утвержденным проектам освоения лесов. Согласно документам, рабочие должны были проводить выборочную рубку только спелых и перестойных деревьев, соблюдая технологические карты и установленные объемы.
Следствие полагает, что мастер поручил своей бригаде рубить лес сверх лимитов. Работники выполняли приказы, не зная о превышении норм, так как заготовка шла в обычном производственном ритме.
Обвинение квалифицировано по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Сам мастер вину не признает: он утверждает, что все работы выполнялись строго по разрешительной документации.
Дело передано в Канский городской суд для рассмотрения по существу.
|Параметр
|Данные по делу
|Место происшествия
|Карское лесничество, Канский район
|Сумма ущерба государству
|Более 3,6 млн рублей
|Статья УК РФ
|ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка в особо крупном размере)
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.