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Ущерб государственному лесному фонду превысил 3,6 млн рублей в Красноярском крае

Россия » Сибирь » Красноярск

Мастер лесозаготовок из Канского района Красноярского края предстал перед судом по обвинению в незаконной рубке леса. По данным следствия, действия сотрудника ООО "Богунай" нанесли ущерб государственному лесному фонду более чем на 3,6 млн рублей.

Грузовик с грузом сосны
Фото: commons.wikimedia.org by Lee, Russell
Грузовик с грузом сосны

События развернулись в 2022 году в Карском лесничестве. Компания арендовала участки и работала по утвержденным проектам освоения лесов. Согласно документам, рабочие должны были проводить выборочную рубку только спелых и перестойных деревьев, соблюдая технологические карты и установленные объемы.

Следствие полагает, что мастер поручил своей бригаде рубить лес сверх лимитов. Работники выполняли приказы, не зная о превышении норм, так как заготовка шла в обычном производственном ритме.

"В отношении него прокурор утвердил обвинение в незаконной рубке лесных насаждений с использованием служебного положения, в особо крупном размере", — сообщили в прокуратуре.

Обвинение квалифицировано по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Сам мастер вину не признает: он утверждает, что все работы выполнялись строго по разрешительной документации.

Дело передано в Канский городской суд для рассмотрения по существу.

Параметр Данные по делу
Место происшествия Карское лесничество, Канский район
Сумма ущерба государству Более 3,6 млн рублей
Статья УК РФ ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка в особо крупном размере)
Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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