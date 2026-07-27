Вологодская область стала лидером в России по количеству объектов с туристическим потенциалом. Результаты пятилетней работы по проекту "Земля для туризма" оценил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
В регионе нашли 146 достопримечательностей — от памятников архитектуры до природных объектов. Это самый высокий показатель среди всех субъектов страны. Помимо инвентаризации мест, власти определили участки, где можно строить туристическую инфраструктуру: таких территорий насчитали 73, их общая площадь составила 1,78 тысячи гектаров.
"В Вологодской области выявлено 146 объектов, обладающих туристической привлекательностью, — это самый высокий показатель в стране. В перечень вошли памятники архитектуры и природы, другие достопримечательности. Также отмечена работа областного Правительства по выявлению перспективных для реализации туристических проектов территорий. Наш регион показал один из лучших результатов в стране — 73 участка площадью 1,78 тысячи гектаров", — сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
|Показатель
|Результат по Вологодской области
|Количество туристических объектов
|146 (лидерство по РФ)
|Количество перспективных участков
|73
|Общая площадь выделенных земель
|1,78 тыс. га
Проект "Земля для туризма" работает по решению Правительственной комиссии по региональному развитию. Его цель — найти заброшенные или неиспользуемые земли и передать их под строительство отелей, баз отдыха и кемпингов.
Для обычного жителя региона развитие этой сети означает появление новых рабочих мест в сфере сервиса и гостиничного бизнеса, а также оживление малых городов и сел за счет притока посетителей.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.