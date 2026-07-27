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В Вологодской области нашли 146 достопримечательностей для развития туризма

Россия » Северо-Запад » Вологда

Вологодская область стала лидером в России по количеству объектов с туристическим потенциалом. Результаты пятилетней работы по проекту "Земля для туризма" оценил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ферапонтово
Фото: commons.wikimedia.org by Trasprd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ферапонтово

В регионе нашли 146 достопримечательностей — от памятников архитектуры до природных объектов. Это самый высокий показатель среди всех субъектов страны. Помимо инвентаризации мест, власти определили участки, где можно строить туристическую инфраструктуру: таких территорий насчитали 73, их общая площадь составила 1,78 тысячи гектаров.

"В Вологодской области выявлено 146 объектов, обладающих туристической привлекательностью, — это самый высокий показатель в стране. В перечень вошли памятники архитектуры и природы, другие достопримечательности. Также отмечена работа областного Правительства по выявлению перспективных для реализации туристических проектов территорий. Наш регион показал один из лучших результатов в стране — 73 участка площадью 1,78 тысячи гектаров", — сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Показатель Результат по Вологодской области
Количество туристических объектов 146 (лидерство по РФ)
Количество перспективных участков 73
Общая площадь выделенных земель 1,78 тыс. га

Проект "Земля для туризма" работает по решению Правительственной комиссии по региональному развитию. Его цель — найти заброшенные или неиспользуемые земли и передать их под строительство отелей, баз отдыха и кемпингов.

Для обычного жителя региона развитие этой сети означает появление новых рабочих мест в сфере сервиса и гостиничного бизнеса, а также оживление малых городов и сел за счет притока посетителей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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