В Амгинском улусе Якутии возник дефицит бензина и дизельного топлива. Ситуация осложнилась тем, что кризис совпал с разгаром сенокоса — периодом, когда сельская техника работает максимально интенсивно, а потребность в горючем критически растет.
Жители сообщают, что заправиться стало почти невозможно. АЗС "Саханефтегазсбыта" закрыты из-за реконструкции, а точки "Туймаада-нефти" выдают топливо только по госконтрактам. В итоге люди оказались заперты в улусе: поездки в Якутск и другие населенные пункты стали недоступны.
Именно из-за состояния трассы "Амга" компания "Туймаада-нефть" не смогла доставить свежие запасы топлива. Логистический разрыв произошел на соседней территории: глава улуса отметил, что в самом Амгинском районе дороги в лучшем состоянии благодаря работе АО "РИК Автодор", но это не имеет смысла, если бензовозы застревают на подъезде к району.
По прогнозам, ситуация начнет выправляться в ближайшие дни. Доставка горючего от "Туймаада-нефти" запланирована на 28 июля — при условии, что погода останется сухой и дорога просохнет.
Параллельно решается вопрос с работой АЗС "Саханефтегазсбыта". Ранее здесь вводили суточные лимиты на продажу бензина, из-за чего запасы заканчивались мгновенно. 27 июля руководство компании прибудет в село Амга для приемки отремонтированных заправок.
|Поставщик
|Причина дефицита
|Ожидаемый результат
|Туймаада-нефть
|Размыв дороги в Мегино-Кангаласском улусе
|Доставка топлива 28 июля
|Саханефтегазсбыт
|Реконструкция АЗС и жесткие лимиты отпуска
|Запуск станций после приемки 27 июля
Степан Кузьмин заверил, что после визита руководства "Саханефтегазсбыта" будет обсуждаться вопрос об увеличении объемов топлива и отмене ограничительных лимитов.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.