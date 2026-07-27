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Размыв дорог в Якутии заблокировал доставку бензина и дизеля

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Амгинском улусе Якутии возник дефицит бензина и дизельного топлива. Ситуация осложнилась тем, что кризис совпал с разгаром сенокоса — периодом, когда сельская техника работает максимально интенсивно, а потребность в горючем критически растет.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Жители сообщают, что заправиться стало почти невозможно. АЗС "Саханефтегазсбыта" закрыты из-за реконструкции, а точки "Туймаада-нефти" выдают топливо только по госконтрактам. В итоге люди оказались заперты в улусе: поездки в Якутск и другие населенные пункты стали недоступны.

"Участки дороги на территории Мегино-Кангаласского улуса стали непроходимыми после проливных дождей. Частный подрядчик ООО "СУ-77" не справляется со своими обязанностями по содержанию дороги", — пояснил глава Амгинского улуса Степан Кузьмин.

Именно из-за состояния трассы "Амга" компания "Туймаада-нефть" не смогла доставить свежие запасы топлива. Логистический разрыв произошел на соседней территории: глава улуса отметил, что в самом Амгинском районе дороги в лучшем состоянии благодаря работе АО "РИК Автодор", но это не имеет смысла, если бензовозы застревают на подъезде к району.

Когда топливо появится на заправках

По прогнозам, ситуация начнет выправляться в ближайшие дни. Доставка горючего от "Туймаада-нефти" запланирована на 28 июля — при условии, что погода останется сухой и дорога просохнет.

Параллельно решается вопрос с работой АЗС "Саханефтегазсбыта". Ранее здесь вводили суточные лимиты на продажу бензина, из-за чего запасы заканчивались мгновенно. 27 июля руководство компании прибудет в село Амга для приемки отремонтированных заправок.

Поставщик Причина дефицита Ожидаемый результат
Туймаада-нефть Размыв дороги в Мегино-Кангаласском улусе Доставка топлива 28 июля
Саханефтегазсбыт Реконструкция АЗС и жесткие лимиты отпуска Запуск станций после приемки 27 июля

Степан Кузьмин заверил, что после визита руководства "Саханефтегазсбыта" будет обсуждаться вопрос об увеличении объемов топлива и отмене ограничительных лимитов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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