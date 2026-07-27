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Ливневые дожди в Оренбургской области привели к затоплению жилья и гаражей

Россия » Поволжье » Оренбург

Управляющая компания "Оракул" выплатит штраф за затопление двенадцати квартир в многоквартирном доме по улице Джангильдина. Причиной потопа стали засоренная ливневая канализация на техническом этаже и плохое состояние чердака.

Металлический оконный отлив
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Металлический оконный отлив

Суд подтвердил, что организация содержала систему водоотвода с нарушениями. В результате сильные дожди привели к прорыву воды в жилые помещения на верхнем этаже здания.

"Представитель УК признал вину, но попросил снизить сумму взыскания", — сообщили в суде.

Судья сократил размер штрафа, так как к моменту заседания компания устранила все технические недостатки. Итоговая сумма выплаты в доход государства составила 25 тысяч рублей. Постановление еще может быть обжаловано.

Эта ситуация произошла на фоне масштабных ливней в Оренбургской области, которые затронули Бугурусланский и Асеекеевский районы. В этих районах вода затопила жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки, что потребовало эвакуации части жителей.

Объект ущерба Последствия / Решение
МКД по ул. Джангильдина Затоплено 12 квартир; штраф УК — 25 000 руб.
Бугурусланский и Асеекеевский районы Затопление домов, гаражей и хозпостроек; эвакуация людей

Ответы на популярные вопросы

Почему штраф был снижен?

Суд учел, что управляющая компания устранила засоры и привела систему водоотвода в порядок до вынесения окончательного решения.

Куда направлены средства штрафа?

Согласно решению суда, денежные средства перечисляются в доход государства.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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