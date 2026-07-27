Управляющая компания "Оракул" выплатит штраф за затопление двенадцати квартир в многоквартирном доме по улице Джангильдина. Причиной потопа стали засоренная ливневая канализация на техническом этаже и плохое состояние чердака.
Суд подтвердил, что организация содержала систему водоотвода с нарушениями. В результате сильные дожди привели к прорыву воды в жилые помещения на верхнем этаже здания.
"Представитель УК признал вину, но попросил снизить сумму взыскания", — сообщили в суде.
Судья сократил размер штрафа, так как к моменту заседания компания устранила все технические недостатки. Итоговая сумма выплаты в доход государства составила 25 тысяч рублей. Постановление еще может быть обжаловано.
Эта ситуация произошла на фоне масштабных ливней в Оренбургской области, которые затронули Бугурусланский и Асеекеевский районы. В этих районах вода затопила жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки, что потребовало эвакуации части жителей.
|Объект ущерба
|Последствия / Решение
|МКД по ул. Джангильдина
|Затоплено 12 квартир; штраф УК — 25 000 руб.
|Бугурусланский и Асеекеевский районы
|Затопление домов, гаражей и хозпостроек; эвакуация людей
Суд учел, что управляющая компания устранила засоры и привела систему водоотвода в порядок до вынесения окончательного решения.
Согласно решению суда, денежные средства перечисляются в доход государства.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.