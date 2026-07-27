Жители Ленинского района Саратова останутся без холодной воды более чем на сутки. Отключение продлится с 01:00 30 июля до 11:00 31 июля.
Причиной стали работы по подготовке сетей к зиме 2026–2027 годов и запуск нового участка водопровода на улице Буровой.
Рабочие начнут заполнять новый водовод в 11:00 31 июля. Из-за большого объема системы вода вернется в краны не сразу — ориентировочно к 20:00 того же дня.
Полное давление в сети восстановят в течение последующих 48 часов.
|Этап / Событие
|Время и дата
|Начало отключения
|01:00, 30 июля
|Окончание работ и запуск воды
|11:00, 31 июля
|Ориентировочное появление воды в кранах
|20:00, 31 июля
|Стабилизация давления в системе
|В течение 48 часов после запуска
Коммунальщики советуют начать сбор запасов воды заранее — с 28 июля.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.