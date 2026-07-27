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Жители Ленинского района Саратова останутся без холодной воды более чем на сутки

Россия » Поволжье » Саратов

Жители Ленинского района Саратова останутся без холодной воды более чем на сутки. Отключение продлится с 01:00 30 июля до 11:00 31 июля.

Кухонный смеситель
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Кухонный смеситель

Причиной стали работы по подготовке сетей к зиме 2026–2027 годов и запуск нового участка водопровода на улице Буровой.

Сроки подачи воды

Рабочие начнут заполнять новый водовод в 11:00 31 июля. Из-за большого объема системы вода вернется в краны не сразу — ориентировочно к 20:00 того же дня.

Полное давление в сети восстановят в течение последующих 48 часов.

Этап / Событие Время и дата
Начало отключения 01:00, 30 июля
Окончание работ и запуск воды 11:00, 31 июля
Ориентировочное появление воды в кранах 20:00, 31 июля
Стабилизация давления в системе В течение 48 часов после запуска

Коммунальщики советуют начать сбор запасов воды заранее — с 28 июля.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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Жители Ленинского района Саратова останутся без холодной воды более чем на сутки
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