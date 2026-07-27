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Ивановская область наращивает выпуск мясных полуфабрикатов и напитков

Россия » Центр » Иваново

Индекс производства пищевых продуктов в Ивановской области за первое полугодие 2026 года составил 103,7%. Предприятия региона нарастили выпуск основных позиций — питьевого молока, сливочного масла, кисломолочной продукции, мясных полуфабрикатов и безалкогольных напитков.

Кусок масла
Фото: Adobe Stock by photocrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кусок масла

Самый заметный рост зафиксирован в молочном сегменте. Производство питьевого молока выросло почти на 34% и составило 8,1 тыс. тонн. Выпуск сливочного масла увеличился более чем в полтора раза — до 3,7 тыс. тонн. Столько же произведено кисломолочных продуктов, что в два раза превышает показатель прошлого года. На 12,8% вырос выпуск мясных полуфабрикатов, а производство безалкогольных напитков — на 40%.

Рост молочных показателей связан с запуском в Иванове молокозавода "РумелкоАгро — Молоко". На предприятии освоили выпуск сливочного масла — это уже 14-я наименование в ассортименте крупного переработчика. Новые мощности позволяют глубже перерабатывать местное сырье и снижать зависимость от привоза продукции из других регионов.

"Стабильный рост выпуска пищевых продуктов в Иваново говорят о том, что агропромышленный комплекс региона переходит от сырьевой модели к глубокой переработке. Запуск современного молокозавода — не просто новая производственная линия, а элемент системной работы по импортозамещению и обеспечению пищевой безопасности Центральной России. Важно, что рост касается именно продуктов повседневного спроса: молока, масла, мясных полуфабрикатов. Это означает, что предприятия работают на внутренний рынок, поддерживают занятость и формируют налоговую базу муниципалитетов", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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