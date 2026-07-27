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Льготное кредитование в Севастополя: займы до 5 млн рублей на оборудование

Россия » Юг » Севастополь

Промышленные предприятия Севастополя могут получить льготные займы на покупку генераторов и систем бесперебойного питания. Фонд развития промышленности запустил программу "Средства энергетической безопасности", чтобы бизнес мог защититься от перебоев с электричеством без долгой бумажной волокиты.

Промышленные дизельные генераторы на фоне нефтеперерабатывающего завода
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Промышленные дизельные генераторы на фоне нефтеперерабатывающего завода

Главное отличие нового стандарта — отказ от бизнес-плана и финансовой модели. Раньше подготовка этих документов затягивала процесс, теперь же компании могут подать заявку в упрощенном порядке.

Параметр Условие
Сумма займа до 5 млн рублей
Процентная ставка 5% годовых
Срок кредитования до 3,5 лет
Погашение основного долга в последние два года договора

Такой график выплат облегчает жизнь предпринимателям в первый год: деньги можно направить на запуск оборудования, а не на возврат кредита.

Помощь действующим заемщикам

Упростили правила и для тех, кто уже взял займы в Фонде. Теперь предприятия могут быстрее менять график погашения основного долга или переносить платежи на более поздний срок. Процедура больше не требует прохождения дополнительных комиссий и экспертиз.

Мера направлена на то, чтобы заводы и цеха города успели оснастить себя резервным питанием до наступления пиковых нагрузок на сеть, сохранив темпы производства и рабочие места.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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