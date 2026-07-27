Промышленные предприятия Севастополя могут получить льготные займы на покупку генераторов и систем бесперебойного питания. Фонд развития промышленности запустил программу "Средства энергетической безопасности", чтобы бизнес мог защититься от перебоев с электричеством без долгой бумажной волокиты.
Главное отличие нового стандарта — отказ от бизнес-плана и финансовой модели. Раньше подготовка этих документов затягивала процесс, теперь же компании могут подать заявку в упрощенном порядке.
|Параметр
|Условие
|Сумма займа
|до 5 млн рублей
|Процентная ставка
|5% годовых
|Срок кредитования
|до 3,5 лет
|Погашение основного долга
|в последние два года договора
Такой график выплат облегчает жизнь предпринимателям в первый год: деньги можно направить на запуск оборудования, а не на возврат кредита.
Упростили правила и для тех, кто уже взял займы в Фонде. Теперь предприятия могут быстрее менять график погашения основного долга или переносить платежи на более поздний срок. Процедура больше не требует прохождения дополнительных комиссий и экспертиз.
Мера направлена на то, чтобы заводы и цеха города успели оснастить себя резервным питанием до наступления пиковых нагрузок на сеть, сохранив темпы производства и рабочие места.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.