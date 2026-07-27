Число пострадавших после атаки беспилотников на Ростовскую область выросло до восьми человек

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область увеличилось до восьми человек. По уточненным данным региональных властей, шесть мирных жителей госпитализированы. Врачи характеризуют состояние одного мужчины из Ростова-на-Дону как тяжелое, остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скорая медицинская помощь - Реанимация

Масштаб разрушений в жилом секторе

Под удар попал не только областной центр, но и специализированное социальное учреждение. Осколки дронов повредили здание центра для лиц без определенного места жительства, где в момент атаки находились 43 подопечных и три сотрудника.

Тип объекта Количество повреждений Частные жилые дома 17 Многоквартирные дома 3 Автомобили 5 Коммерческие и соцобъекты Кафе, склады, соцучреждение

Эвакуация и помощь жителям

В Ростове-на-Дону проведена экстренная эвакуация жильцов многоквартирных домов, оказавшихся в зоне падения обломков. В пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся 56 человек.

Власти региона устанавливают точный размер ущерба для выплаты компенсаций владельцам поврежденного имущества. Оперативные службы продолжают обследование территорий в поисках неразорвавшихся фрагментов БПЛА.

"Подобные инциденты создают дополнительную нагрузку на региональную систему здравоохранения и службы спасения. Важно учитывать, что восстановление частного сектора требует оперативного выделения средств из резервного фонда области, так как 17 поврежденных домов — это существенный объем строительных работ в сжатые сроки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Где сейчас находятся эвакуированные жители?

56 человек размещены в пунктах временного размещения, где им предоставлено питание и медицинская помощь.

Какое состояние у наиболее пострадавшего?

Один мужчина находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей в Ростове-на-Дону.

Сколько зданий пострадало в общей сложности?

Всего повреждено 20 жилых домов (17 частных и 3 многоквартирных), а также социальные и коммерческие объекты.

Был ли нанесен ущерб транспорту?

Да, зафиксировано повреждение осколками пяти легковых автомобилей.

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