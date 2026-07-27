Число пострадавших после атаки беспилотников на Ростовскую область выросло до восьми человек

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область увеличилось до восьми человек. По уточненным данным региональных властей, шесть мирных жителей госпитализированы. Врачи характеризуют состояние одного мужчины из Ростова-на-Дону как тяжелое, остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.
Под удар попал не только областной центр, но и специализированное социальное учреждение. Осколки дронов повредили здание центра для лиц без определенного места жительства, где в момент атаки находились 43 подопечных и три сотрудника.
|Тип объекта
|Количество повреждений
|Частные жилые дома
|17
|Многоквартирные дома
|3
|Автомобили
|5
|Коммерческие и соцобъекты
|Кафе, склады, соцучреждение
В Ростове-на-Дону проведена экстренная эвакуация жильцов многоквартирных домов, оказавшихся в зоне падения обломков. В пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся 56 человек.
Власти региона устанавливают точный размер ущерба для выплаты компенсаций владельцам поврежденного имущества. Оперативные службы продолжают обследование территорий в поисках неразорвавшихся фрагментов БПЛА.
"Подобные инциденты создают дополнительную нагрузку на региональную систему здравоохранения и службы спасения. Важно учитывать, что восстановление частного сектора требует оперативного выделения средств из резервного фонда области, так как 17 поврежденных домов — это существенный объем строительных работ в сжатые сроки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
56 человек размещены в пунктах временного размещения, где им предоставлено питание и медицинская помощь.
Один мужчина находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей в Ростове-на-Дону.
Всего повреждено 20 жилых домов (17 частных и 3 многоквартирных), а также социальные и коммерческие объекты.
Да, зафиксировано повреждение осколками пяти легковых автомобилей.
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