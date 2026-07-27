Власти Санкт-Петербурга начали масштабные проверки подростков-неформалов в ТРК и магазинах

В торговых центрах Санкт-Петербурга в августе и сентябре пройдут специализированные рейды по выявлению радикально настроенных подростков. Согласно постановлению городской администрации, патрулированием займутся сотрудники социального центра "Контакт" совместно с оперативниками Центра противодействия экстремизму. Основная цель мероприятий — идентификация несовершеннолетних, чья внешность указывает на принадлежность к деструктивным неформальным сообществам.

Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Торговый центр

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Методика и цели проверок

Участники рейдов будут ориентироваться на специфическую одежду и аксессуары, характерные для асоциальных группировок. С выявленными подростками планируют проводить работу по "дерадикализации", предполагающую их дальнейшее вовлечение в волонтерские и общественно значимые проекты.

Власти города делают ставку на раннее выявление признаков радикализации через визуальные маркеры субкультур, чтобы предотвратить переход подростков к реальным преступным действиям.

Статистика правонарушений среди молодежи

Необходимость жесткого контроля обоснована резким ростом криминальной активности среди несовершеннолетних. В первой половине 2026 года в Петербурге зафиксировано 339 преступлений с участием подростков, что на 26% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Параллельно обострилась проблема "зацепинга" — экстремальных поездок на внешней стороне железнодорожных составов.

Показатель (январь-июнь 2026) Значение Количество преступлений с участием детей 339 (+26%) Случаи зацепинга 86 Пострадавшие при экстремальных поездках 5 (из них 3 погибли)

Меры профилактики и новые движения

Для борьбы с опасными увлечениями на транспорте в городе создали движение "Кибердружина", в которое вошли студенты профильных колледжей. Параллельно с работой в ТЦ, правоохранители продолжают контролировать цифровую среду.

"Рост подростковой преступности зачастую связан с ощущением безнаказанности в малых группах. Рейды в торговых центрах позволяют разрушить эту среду и направить энергию подростков в легальное русло, пока их увлечение субкультурой не переросло в уголовную плоскость", — резюмировала эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова.

Главным вызовом для программы станет поиск баланса между контролем и реальной заинтересованностью молодежи в предлагаемых "полезных" форматах досуга.

Ответа на популярные вопросы

Кого именно будут проверять в торговых центрах?

Проверки коснутся подростков, чей внешний вид (символика на одежде, аксессуары) прямо указывает на принадлежность к запрещенным или асоциальным неформальным движениям.

Какие ведомства участвуют в рейдах?

В патрулировании задействованы специалисты центра "Контакт" при поддержке сотрудников Центра противодействия экстремизму (Центр "Э").

Что подразумевается под дерадикализацией?

Это комплекс воспитательных мер: профилактические беседы, психологическая помощь и предложение по участию в официальных молодежных и волонтерских движениях.

С чем связан выбор именно торговых центров?

ТЦ являются основными точками концентрации подростковых групп в крупных городах, что делает их ключевыми объектами для профилактической работы.

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