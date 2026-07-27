В селе Ярково Тюменской области построят очистные сооружения мощностью 1500 кубометров в сутки

В селе Ярково начнут строить канализационные очистные сооружения (КОС). Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев осмотрел площадку, где разместят объект. Новая система будет перерабатывать до 1500 кубометров хозяйственно-бытовых стоков в сутки.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Очистные сооружения

Проект реализуют по концессионному соглашению от 2025 года. Сторонами договора выступили правительство Тюменской области, администрация Ярковского округа и компания "Росводоканал Тюмень". Сейчас концессионер разрабатывает проектную документацию.

Показатель Значение Мощность очистки 1500 куб. м/сутки Объем инвестиций более 1 млрд рублей Срок строительства 2027-2029 гг.

"Концессии, которые мы заключили в Тюменской области в 2025 году, предусматривают строительство и реконструкцию 16 сооружений очистки канализационных стоков в 13 муниципалитетах", — сообщил Семен Тегенцев.

Объект в Ярково станет частью масштабного обновления системы водоотведения региона. Запуск КОС позволит снизить нагрузку на почву и грунтовые воды, что критично для сельских территорий с высокой плотностью застройки.