В селе Ярково начнут строить канализационные очистные сооружения (КОС). Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев осмотрел площадку, где разместят объект. Новая система будет перерабатывать до 1500 кубометров хозяйственно-бытовых стоков в сутки.
Проект реализуют по концессионному соглашению от 2025 года. Сторонами договора выступили правительство Тюменской области, администрация Ярковского округа и компания "Росводоканал Тюмень". Сейчас концессионер разрабатывает проектную документацию.
|Показатель
|Значение
|Мощность очистки
|1500 куб. м/сутки
|Объем инвестиций
|более 1 млрд рублей
|Срок строительства
|2027-2029 гг.
"Концессии, которые мы заключили в Тюменской области в 2025 году, предусматривают строительство и реконструкцию 16 сооружений очистки канализационных стоков в 13 муниципалитетах", — сообщил Семен Тегенцев.
Объект в Ярково станет частью масштабного обновления системы водоотведения региона. Запуск КОС позволит снизить нагрузку на почву и грунтовые воды, что критично для сельских территорий с высокой плотностью застройки.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.