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В селе Ярково Тюменской области построят очистные сооружения мощностью 1500 кубометров в сутки

Россия » Урал » Тюмень

В селе Ярково начнут строить канализационные очистные сооружения (КОС). Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев осмотрел площадку, где разместят объект. Новая система будет перерабатывать до 1500 кубометров хозяйственно-бытовых стоков в сутки.

Очистные сооружения
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Очистные сооружения

Проект реализуют по концессионному соглашению от 2025 года. Сторонами договора выступили правительство Тюменской области, администрация Ярковского округа и компания "Росводоканал Тюмень". Сейчас концессионер разрабатывает проектную документацию.

Показатель Значение
Мощность очистки 1500 куб. м/сутки
Объем инвестиций более 1 млрд рублей
Срок строительства 2027-2029 гг.

"Концессии, которые мы заключили в Тюменской области в 2025 году, предусматривают строительство и реконструкцию 16 сооружений очистки канализационных стоков в 13 муниципалитетах", — сообщил Семен Тегенцев.

Объект в Ярково станет частью масштабного обновления системы водоотведения региона. Запуск КОС позволит снизить нагрузку на почву и грунтовые воды, что критично для сельских территорий с высокой плотностью застройки.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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