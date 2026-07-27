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Прямые перелеты между Россией и Казахстаном ускорят перемещение пассажиров

Россия » Сибирь » Барнаул

Власти Алтайского края планируют запустить прямые авиарейсы из Барнаула в города Казахстана. Об этом губернатор Виктор Томенко заявил на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Самолеты S7 Airlines и Аэрофлот на перроне аэропорта
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Самолеты S7 Airlines и Аэрофлот на перроне аэропорта

Основанием для расширения маршрутной сети станет ввод в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта Барнаула. После запуска объекта пропускная способность аэропорта вырастет почти в два раза.

"Мы готовы совместно с Росавиацией и казахстанскими коллегами проработать вопрос организации прямых рейсов в деловые и туристические центры Казахстана", — сообщил Виктор Томенко.

Транспортный коридор

Алтайский край граничит с Казахстаном на протяжении почти 850 километров. Сейчас основной поток людей и товаров идет через наземные пункты пропуска. В регионе работают семь автомобильных и четыре железнодорожных перехода.

Параметр инфраструктуры Показатель
Протяженность общей границы ~ 850 км
Количество пунктов пропуска 11 (7 авто, 4 ж/д)
Пропускная способность аэропорта Увеличится почти в 2 раза (после открытия терминала)

Прямое авиасообщение должно сократить время в пути между деловыми центрами и упростить доступ туристов к достопримечательностям региона. Это позволит снизить нагрузку на наземные переходы и ускорить перемещение пассажиров.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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