Прямые перелеты между Россией и Казахстаном ускорят перемещение пассажиров

Власти Алтайского края планируют запустить прямые авиарейсы из Барнаула в города Казахстана. Об этом губернатор Виктор Томенко заявил на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Основанием для расширения маршрутной сети станет ввод в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта Барнаула. После запуска объекта пропускная способность аэропорта вырастет почти в два раза.
"Мы готовы совместно с Росавиацией и казахстанскими коллегами проработать вопрос организации прямых рейсов в деловые и туристические центры Казахстана", — сообщил Виктор Томенко.
Алтайский край граничит с Казахстаном на протяжении почти 850 километров. Сейчас основной поток людей и товаров идет через наземные пункты пропуска. В регионе работают семь автомобильных и четыре железнодорожных перехода.
|Параметр инфраструктуры
|Показатель
|Протяженность общей границы
|~ 850 км
|Количество пунктов пропуска
|11 (7 авто, 4 ж/д)
|Пропускная способность аэропорта
|Увеличится почти в 2 раза (после открытия терминала)
Прямое авиасообщение должно сократить время в пути между деловыми центрами и упростить доступ туристов к достопримечательностям региона. Это позволит снизить нагрузку на наземные переходы и ускорить перемещение пассажиров.
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