В Пермском крае выявлены организаторы мошеннической схемы с фиктивными браками контрактников

В Пермском крае полицейские задержали мужчину и женщину, создавших группу для обмана людей при заключении контрактов с Министерством обороны. Подозреваемых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Злоумышленники искали граждан, готовых подписать контракт с Минобороны, и убеждали их сделать это на определенных условиях. В результате один из потерпевших лишился 1,5 миллиона рублей — всю сумму выплат похитили организаторы схемы. Еще одну попытку украсть 1,1 миллиона рублей подозреваемые не успели завершить: их задержали до того, как деньги ушли с итогового счета.
Помимо прямого хищения выплат, группа организовала бизнес на фиктивных свадьбах. Мошенники подыскивали женщин, которые соглашались формально выйти замуж за военнослужащих ради получения дополнительных пособий и льгот. Часть этих денег преступники забирали себе, остальное переводили руководителям группы.
|Показатель
|Значение
|Сумма похищенных средств
|1,5 млн рублей
|Попытка хищения (пресечена)
|1,1 млн рублей
|Количество женщин в фиктивных браках
|5 человек
Сейчас пять женщин, вступивших в фиктивные браки, находятся под подпиской о невыезде. Мужчину из числа организаторов отправили в СИЗО, его напарнице запретили совершать определенные действия.
Следователи продолжают проверку. Они ищут других участников преступной схемы и собирают доказательства по новым эпизодам мошенничества.
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