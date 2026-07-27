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В Пермском крае выявлены организаторы мошеннической схемы с фиктивными браками контрактников

Россия » Поволжье » Пермь

В Пермском крае полицейские задержали мужчину и женщину, создавших группу для обмана людей при заключении контрактов с Министерством обороны. Подозреваемых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Женщина за столом с документами
Фото: Pravda.Ru by Марианна Волкова is licensed under Все права защищены
Женщина за столом с документами

Злоумышленники искали граждан, готовых подписать контракт с Минобороны, и убеждали их сделать это на определенных условиях. В результате один из потерпевших лишился 1,5 миллиона рублей — всю сумму выплат похитили организаторы схемы. Еще одну попытку украсть 1,1 миллиона рублей подозреваемые не успели завершить: их задержали до того, как деньги ушли с итогового счета.

Помимо прямого хищения выплат, группа организовала бизнес на фиктивных свадьбах. Мошенники подыскивали женщин, которые соглашались формально выйти замуж за военнослужащих ради получения дополнительных пособий и льгот. Часть этих денег преступники забирали себе, остальное переводили руководителям группы.

Показатель Значение
Сумма похищенных средств 1,5 млн рублей
Попытка хищения (пресечена) 1,1 млн рублей
Количество женщин в фиктивных браках 5 человек

Сейчас пять женщин, вступивших в фиктивные браки, находятся под подпиской о невыезде. Мужчину из числа организаторов отправили в СИЗО, его напарнице запретили совершать определенные действия.

Следователи продолжают проверку. Они ищут других участников преступной схемы и собирают доказательства по новым эпизодам мошенничества.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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