В Красноярске откроют центр протезно-ортопедической помощи и реабилитации

В Красноярске до конца этого года заработает центр протезно-ортопедической помощи и реабилитации. Объект создают на базе учреждения ФМБА России.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ биопротез

Правительство выделило 360 млн рублей из резервного фонда на запуск подобных центров в трех городах: Красноярске, Нижнем Новгороде и Ялте. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Центр предназначен для людей с инвалидностью, включая участников специальной военной операции. Здесь будут оказывать комплексную реабилитацию, абилитацию и протезирование.

Параметр Данные Общий объем финансирования 360 млн рублей (на три региона) Города открытия Красноярск, Нижний Новгород, Ялта Срок запуска До конца 2026 года