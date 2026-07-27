Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лимит заправки бензина в Саратовской области может вырасти до 40 литров
Пятнадцать саратовцев стали донорами костного мозга на фестивале национальных культур
В Набережных Челнах на месте завода бетонов построят жилой квартал
В Карелии пройдет фестиваль судостроения с гонкой вокруг острова Кижи
В Кирове заменили изношенный коллектор 1970-х годов на улице Романа Ердякова
Сумма ущерба от протечек кровли почти полностью перекрыла годовую прибыль УК
Целый пучок ранней зелени, яйцо и сыр: готовим сытный заливной пирог без лишних хлопот
Риски вакцинации против денге: почему отсутствие антител стало угрозой
Первая секунда после звонка мошенников: экстренный алгоритм для спасения денег

В Красноярске откроют центр протезно-ортопедической помощи и реабилитации

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярске до конца этого года заработает центр протезно-ортопедической помощи и реабилитации. Объект создают на базе учреждения ФМБА России.

биопротез
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
биопротез

Правительство выделило 360 млн рублей из резервного фонда на запуск подобных центров в трех городах: Красноярске, Нижнем Новгороде и Ялте. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Центр предназначен для людей с инвалидностью, включая участников специальной военной операции. Здесь будут оказывать комплексную реабилитацию, абилитацию и протезирование.

Параметр Данные
Общий объем финансирования 360 млн рублей (на три региона)
Города открытия Красноярск, Нижний Новгород, Ялта
Срок запуска До конца 2026 года
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Недвижимость
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Культовый семейный автомобиль преобразился: новый имидж изменил привычное удобство эксплуатации
Авто
Культовый семейный автомобиль преобразился: новый имидж изменил привычное удобство эксплуатации
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Еда и рецепты
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Последние материалы
В Набережных Челнах на месте завода бетонов построят жилой квартал
В Карелии пройдет фестиваль судостроения с гонкой вокруг острова Кижи
В Кирове заменили изношенный коллектор 1970-х годов на улице Романа Ердякова
Сумма ущерба от протечек кровли почти полностью перекрыла годовую прибыль УК
Целый пучок ранней зелени, яйцо и сыр: готовим сытный заливной пирог без лишних хлопот
Риски вакцинации против денге: почему отсутствие антител стало угрозой
Первая секунда после звонка мошенников: экстренный алгоритм для спасения денег
Мягкая земля без лишней перекопки: простой метод сделать почву мягкой к следующей весне
Азот в июле погубит пышный куст: правильная подкормка пионов после цветения
Три концертных зала появятся в обновленной Тамбовской филармонии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.