В Красноярске откроют центр протезно-ортопедической помощи и реабилитации

В Красноярске до конца этого года заработает центр протезно-ортопедической помощи и реабилитации. Объект создают на базе учреждения ФМБА России.
Правительство выделило 360 млн рублей из резервного фонда на запуск подобных центров в трех городах: Красноярске, Нижнем Новгороде и Ялте. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Центр предназначен для людей с инвалидностью, включая участников специальной военной операции. Здесь будут оказывать комплексную реабилитацию, абилитацию и протезирование.
|Параметр
|Данные
|Общий объем финансирования
|360 млн рублей (на три региона)
|Города открытия
|Красноярск, Нижний Новгород, Ялта
|Срок запуска
|До конца 2026 года
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