Новая школа в Бору объединит учебные классы, пищеблок и зал хореографии

В центре Бора к сентябрю 2026 года откроют школу на тысячу мест. Новое учебное заведение построили по улице Луначарского, сообщили в администрации городского округа.
Основной этап строительства завершен: рабочие закончили монтаж и отделку здания. Сейчас специалисты собирают мебель и расставляют оборудование в классах.
На прилегающей территории заканчивают озеленение и благоустройство. Подготовили площадки для установки малых архитектурных форм, везут оставшийся инвентарь.
|Характеристика школы
|Параметры
|Вместимость
|1000 учеников
|Спортивный блок
|Три спортзала, зал хореографии
|Общественные пространства
|Актовый зал на 450 мест
|Дополнительная инфраструктура
|Пищеблок, медицинский кабинет
Возведение здания начали в 2023 году. Помимо учебных классов, здесь оборудовали полноценный блок для занятий спортом и творчеством.
Параллельно в Бору готовят еще один образовательный объект — школу для одаренных детей. Ее планируют сдать до 2028 года.
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