Новая школа в Бору объединит учебные классы, пищеблок и зал хореографии

В центре Бора к сентябрю 2026 года откроют школу на тысячу мест. Новое учебное заведение построили по улице Луначарского, сообщили в администрации городского округа.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Учебник и школьные принадлежности

Основной этап строительства завершен: рабочие закончили монтаж и отделку здания. Сейчас специалисты собирают мебель и расставляют оборудование в классах.

На прилегающей территории заканчивают озеленение и благоустройство. Подготовили площадки для установки малых архитектурных форм, везут оставшийся инвентарь.

Характеристика школы Параметры Вместимость 1000 учеников Спортивный блок Три спортзала, зал хореографии Общественные пространства Актовый зал на 450 мест Дополнительная инфраструктура Пищеблок, медицинский кабинет

Возведение здания начали в 2023 году. Помимо учебных классов, здесь оборудовали полноценный блок для занятий спортом и творчеством.

Параллельно в Бору готовят еще один образовательный объект — школу для одаренных детей. Ее планируют сдать до 2028 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова