Лимит заправки бензина в Саратовской области может вырасти до 40 литров

В Саратовской области планируют увеличить лимит продажи бензина на одного покупателя с 30 до 40 литров. Решение по этому вопросу примут сегодня вечером на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По словам главы региона, ситуация с поставками топлива постепенно стабилизируется. Сейчас руководители профильных ведомств следят за заполнением резервуаров на АЗС и движением грузов.
"Стратегически важно бесперебойно обеспечивать топливом аварийные, экстренные и коммунальные службы, а также наших аграриев, у которых идет уборочная кампания", — отметил Роман Бусаргин.
Ограничения на заправку вводили для предотвращения дефицита и борьбы со спекуляцией. Приоритет в распределении ресурсов отдают тем, кто обеспечивает жизнеобеспечение региона и продовольственную безопасность.
|Параметр
|Значение
|Текущий лимит продажи
|30 литров
|Планируемый лимит
|40 литров
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