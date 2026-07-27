Лимит заправки бензина в Саратовской области может вырасти до 40 литров

В Саратовской области планируют увеличить лимит продажи бензина на одного покупателя с 30 до 40 литров. Решение по этому вопросу примут сегодня вечером на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Молодой человек в салоне автомобиля в ночной пробке

По словам главы региона, ситуация с поставками топлива постепенно стабилизируется. Сейчас руководители профильных ведомств следят за заполнением резервуаров на АЗС и движением грузов.

"Стратегически важно бесперебойно обеспечивать топливом аварийные, экстренные и коммунальные службы, а также наших аграриев, у которых идет уборочная кампания", — отметил Роман Бусаргин.

Ограничения на заправку вводили для предотвращения дефицита и борьбы со спекуляцией. Приоритет в распределении ресурсов отдают тем, кто обеспечивает жизнеобеспечение региона и продовольственную безопасность.

Параметр Значение Текущий лимит продажи 30 литров Планируемый лимит 40 литров