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Лимит заправки бензина в Саратовской области может вырасти до 40 литров

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратовской области планируют увеличить лимит продажи бензина на одного покупателя с 30 до 40 литров. Решение по этому вопросу примут сегодня вечером на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Молодой человек в салоне автомобиля в ночной пробке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Молодой человек в салоне автомобиля в ночной пробке

По словам главы региона, ситуация с поставками топлива постепенно стабилизируется. Сейчас руководители профильных ведомств следят за заполнением резервуаров на АЗС и движением грузов.

"Стратегически важно бесперебойно обеспечивать топливом аварийные, экстренные и коммунальные службы, а также наших аграриев, у которых идет уборочная кампания", — отметил Роман Бусаргин.

Ограничения на заправку вводили для предотвращения дефицита и борьбы со спекуляцией. Приоритет в распределении ресурсов отдают тем, кто обеспечивает жизнеобеспечение региона и продовольственную безопасность.

Параметр Значение
Текущий лимит продажи 30 литров
Планируемый лимит 40 литров
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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