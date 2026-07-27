Самый прохладный день недели приближается: после него в Москву вернется настоящее лето

Жителей столичного региона в ближайшие дни ожидает температурный режим в рамках климатической нормы без критических похолоданий, сообщила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что кратковременное снижение показателей в середине недели сменится комфортным теплом в выходные.

Фото: commons.wikimedia.org by Alx0yago, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сталинская высотка

Ранее сообщалось, что наиболее высокой температура на текущей рабочей неделе прогнозировалась во вторник, двадцать восьмое июля.

При этом ученые все чаще фиксируют, как мировая акватория достигла критических температурных показателей, что косвенно влияет на стабильность климата на континентах.

По словам Поздняковой, небольшое похолодание в Москве будет носить локальный характер и не приведет к серьезному дискомфорту. Основной пик осадков и прохлады придется на двадцать девятое число, после чего метеоусловия начнут стабилизироваться. В среду и четверг термометры покажут от двадцати до двадцати пяти градусов тепла. Специалисты связывают такие колебания с естественными процессами, отмечая при этом, что в глобальном масштабе Тихий океан готовит опасный сценарий для всей планетарной системы.

"Сильного похолодания не ожидается. Температура либо около нормы, либо чуть ниже климатической нормы. Наиболее прохладной погода будет в среду, там наибольшее количество осадков", — рассказала Позднякова.

После прохождения дождевого фронта в регион вернется сухая и солнечная погода. В пятницу и предстоящий уикенд осадков не прогнозируется, а воздух в дневные часы прогреется до 23-28 градусов. Метеоролог подчеркнула, что разговоры о резком похолодании могут быть вызваны значительным суточным ходом температуры, когда ночные показатели существенно ниже дневных, что абсолютно типично для июля.

В то время как в Москве погода остается в рамках привычных значений, в других уголках России наблюдаются настоящие климатические аномалии, рассказала синоптик. В Предуралье, Пермском крае и на Урале установилась экстремальная жара с рекордными значениями. Причиной стал антициклон, на западной периферии которого поступают раскаленные воздушные массы из Казахстана. Климатологи добавляют, что подобные сдвиги происходят на фоне того, как планета больше не остывает по ночам из-за специфических атмосферных ловушек.

"Жара распространится на Урал, а потом и на Западную Сибирь, чуть ли не до побережья Карского моря. Там действительно нестандартная погода, несоответствующая климату", — отметила специалист.

Установившийся зной в восточных регионах страны продержится долго, охватывая территории вплоть до арктического побережья. Исследователи напоминают, что такие изменения состава атмосферы и температуры осадков могут нести скрытую угрозу в воздухе для здоровья населения, чувствительного к погодным перепадам.

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