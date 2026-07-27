Пятнадцать саратовцев стали донорами костного мозга на фестивале национальных культур

Пятнадцать жителей Саратова вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга во время фестиваля национальных культур "В семье единой". Площадка для записи работала в Единый день фольклора.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врачи в больнице

Специалисты организации "Донор Волга" объясняли посетителям, как попасть в регистр, какие медицинские требования предъявляются к кандидатам и как проходит процедуру забора клеток. Основной задачей команды стало развенчание стереотипов о донорстве костного мозга.

"Благодаря просветительской работе команды организации 15 отзывчивых посетителей фестиваля приняли осознанное решение и пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга", — сообщили в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики региона.

Информационная кампания прошла под эгидой проекта "Донорство — стиль жизни", который получил поддержку Фонда президентских грантов.

Параметр Данные Количество новых доноров 15 человек Организатор площадки АНО "Донор Волга" Источник финансирования проекта Фонд президентских грантов