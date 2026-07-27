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Пятнадцать саратовцев стали донорами костного мозга на фестивале национальных культур

Россия » Поволжье » Саратов

Пятнадцать жителей Саратова вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга во время фестиваля национальных культур "В семье единой". Площадка для записи работала в Единый день фольклора.

Врачи в больнице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Врачи в больнице

Специалисты организации "Донор Волга" объясняли посетителям, как попасть в регистр, какие медицинские требования предъявляются к кандидатам и как проходит процедуру забора клеток. Основной задачей команды стало развенчание стереотипов о донорстве костного мозга.

"Благодаря просветительской работе команды организации 15 отзывчивых посетителей фестиваля приняли осознанное решение и пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга", — сообщили в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики региона.

Информационная кампания прошла под эгидой проекта "Донорство — стиль жизни", который получил поддержку Фонда президентских грантов.

Параметр Данные
Количество новых доноров 15 человек
Организатор площадки АНО "Донор Волга"
Источник финансирования проекта Фонд президентских грантов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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