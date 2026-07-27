Пятнадцать саратовцев стали донорами костного мозга на фестивале национальных культур

Пятнадцать жителей Саратова вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга во время фестиваля национальных культур "В семье единой". Площадка для записи работала в Единый день фольклора.
Специалисты организации "Донор Волга" объясняли посетителям, как попасть в регистр, какие медицинские требования предъявляются к кандидатам и как проходит процедуру забора клеток. Основной задачей команды стало развенчание стереотипов о донорстве костного мозга.
"Благодаря просветительской работе команды организации 15 отзывчивых посетителей фестиваля приняли осознанное решение и пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга", — сообщили в министерстве внутренней региональной и муниципальной политики региона.
Информационная кампания прошла под эгидой проекта "Донорство — стиль жизни", который получил поддержку Фонда президентских грантов.
|Параметр
|Данные
|Количество новых доноров
|15 человек
|Организатор площадки
|АНО "Донор Волга"
|Источник финансирования проекта
|Фонд президентских грантов
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