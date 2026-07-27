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В Набережных Челнах на месте завода бетонов построят жилой квартал

Россия » Поволжье » Казань » Набережные Челны

В Набережных Челнах территорию бывшего завода ячеистых бетонов превратят в жилой квартал. Застройку завершат к 2033 году. Об этом сообщили в исполкоме города.

Современный жилой комплекс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Современный жилой комплекс
Показатель Значение
Общая площадь жилья 239,2 тыс. кв. м
Прогнозируемое население более 5,9 тыс. человек
Максимальная высота домов 19 этажей
Социальные объекты школа на 1,5 тыс. мест, два детских сада

Освоение участка застройщики начали поэтапно. Проект предусматривает строительство многоквартирных домов и объектов бытовой инфраструктуры. Развитием территории занимаются две группы компаний: федеральный девелопер "Талан", а также актанышская компания "Ресурс-Актив" совместно с казанской фирмой "ТСИ".

Концепция застройки прошла через публичные слушания. В плане предусмотрено сохранение элементов истории этого места: на территории оставят памятник лосю и старый яблоневый сад, который рос при заводе бетонов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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