В Набережных Челнах на месте завода бетонов построят жилой квартал

В Набережных Челнах территорию бывшего завода ячеистых бетонов превратят в жилой квартал. Застройку завершат к 2033 году. Об этом сообщили в исполкоме города.
|Показатель
|Значение
|Общая площадь жилья
|239,2 тыс. кв. м
|Прогнозируемое население
|более 5,9 тыс. человек
|Максимальная высота домов
|19 этажей
|Социальные объекты
|школа на 1,5 тыс. мест, два детских сада
Освоение участка застройщики начали поэтапно. Проект предусматривает строительство многоквартирных домов и объектов бытовой инфраструктуры. Развитием территории занимаются две группы компаний: федеральный девелопер "Талан", а также актанышская компания "Ресурс-Актив" совместно с казанской фирмой "ТСИ".
Концепция застройки прошла через публичные слушания. В плане предусмотрено сохранение элементов истории этого места: на территории оставят памятник лосю и старый яблоневый сад, который рос при заводе бетонов.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.