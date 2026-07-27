В Карелии пройдет фестиваль судостроения с гонкой вокруг острова Кижи

Музей "Кижи" представил расписание фестиваля традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата". Мероприятие пройдет с 31 июля по 1 августа в "Кижской гавани" на южном конце острова.
Для жителей Карелии и гостей региона это возможность увидеть в действии разные типы северных судов. В конкурсе "Народная лодка" примут участие мастера из разных субъектов России: представят ладьи, карбасы, шняки, врёвки, норвежские ёлы и современные модификации. Центральным экспонатом снова станет традиционная лодка-кижанка.
|Дата и время
|Событие
|31 июля, 10:00 — 12:00
|Конкурс судостроителей "Народная лодка"
|31 июля, 11:00 — 13:00
|Молодёжные гонки
|31 июля, 10:00 — 17:00
|"КижанкаФест": ярмарка народных промыслов и праздник
|31 июля, 14:00 — 17:00
|Большая гонка вокруг острова (дистанция около 15 км)
|1 августа, 11:00
|Торжественное открытие фестиваля
|1 августа, 11:15 — 14:00
|Праздничные гонки по номинациям
|1 августа, 15:00 — 15:30
|Награждение участников конкурса
Самым сложным испытанием для гребцов станет заплыв вокруг острова. Спортсмены и любители пройдут почти 15 километров на вёслах, стартовав и финишировав в Кижской гавани.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.