Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая школа в Бору объединит учебные классы, пищеблок и зал хореографии
В Красноярске откроют центр протезно-ортопедической помощи и реабилитации
Лимит заправки бензина в Саратовской области может вырасти до 40 литров
Пятнадцать саратовцев стали донорами костного мозга на фестивале национальных культур
В Набережных Челнах на месте завода бетонов построят жилой квартал
В Кирове заменили изношенный коллектор 1970-х годов на улице Романа Ердякова
Сумма ущерба от протечек кровли почти полностью перекрыла годовую прибыль УК
Целый пучок ранней зелени, яйцо и сыр: готовим сытный заливной пирог без лишних хлопот
Риски вакцинации против денге: почему отсутствие антител стало угрозой

В Карелии пройдет фестиваль судостроения с гонкой вокруг острова Кижи

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Музей "Кижи" представил расписание фестиваля традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата". Мероприятие пройдет с 31 июля по 1 августа в "Кижской гавани" на южном конце острова.

Кижи, Кижский погост
Фото: commons.wikimedia.org by Reshinna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кижи, Кижский погост

Для жителей Карелии и гостей региона это возможность увидеть в действии разные типы северных судов. В конкурсе "Народная лодка" примут участие мастера из разных субъектов России: представят ладьи, карбасы, шняки, врёвки, норвежские ёлы и современные модификации. Центральным экспонатом снова станет традиционная лодка-кижанка.

Дата и время Событие
31 июля, 10:00 — 12:00 Конкурс судостроителей "Народная лодка"
31 июля, 11:00 — 13:00 Молодёжные гонки
31 июля, 10:00 — 17:00 "КижанкаФест": ярмарка народных промыслов и праздник
31 июля, 14:00 — 17:00 Большая гонка вокруг острова (дистанция около 15 км)
1 августа, 11:00 Торжественное открытие фестиваля
1 августа, 11:15 — 14:00 Праздничные гонки по номинациям
1 августа, 15:00 — 15:30 Награждение участников конкурса

Самым сложным испытанием для гребцов станет заплыв вокруг острова. Спортсмены и любители пройдут почти 15 километров на вёслах, стартовав и финишировав в Кижской гавани.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Еда и рецепты
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Авто
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Последние материалы
В Набережных Челнах на месте завода бетонов построят жилой квартал
В Карелии пройдет фестиваль судостроения с гонкой вокруг острова Кижи
В Кирове заменили изношенный коллектор 1970-х годов на улице Романа Ердякова
Сумма ущерба от протечек кровли почти полностью перекрыла годовую прибыль УК
Целый пучок ранней зелени, яйцо и сыр: готовим сытный заливной пирог без лишних хлопот
Риски вакцинации против денге: почему отсутствие антител стало угрозой
Первая секунда после звонка мошенников: экстренный алгоритм для спасения денег
Мягкая земля без лишней перекопки: простой метод сделать почву мягкой к следующей весне
Азот в июле погубит пышный куст: правильная подкормка пионов после цветения
Три концертных зала появятся в обновленной Тамбовской филармонии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.