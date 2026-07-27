В Карелии пройдет фестиваль судостроения с гонкой вокруг острова Кижи

Музей "Кижи" представил расписание фестиваля традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата". Мероприятие пройдет с 31 июля по 1 августа в "Кижской гавани" на южном конце острова.

Фото: commons.wikimedia.org by Reshinna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кижи, Кижский погост

Для жителей Карелии и гостей региона это возможность увидеть в действии разные типы северных судов. В конкурсе "Народная лодка" примут участие мастера из разных субъектов России: представят ладьи, карбасы, шняки, врёвки, норвежские ёлы и современные модификации. Центральным экспонатом снова станет традиционная лодка-кижанка.

Дата и время Событие 31 июля, 10:00 — 12:00 Конкурс судостроителей "Народная лодка" 31 июля, 11:00 — 13:00 Молодёжные гонки 31 июля, 10:00 — 17:00 "КижанкаФест": ярмарка народных промыслов и праздник 31 июля, 14:00 — 17:00 Большая гонка вокруг острова (дистанция около 15 км) 1 августа, 11:00 Торжественное открытие фестиваля 1 августа, 11:15 — 14:00 Праздничные гонки по номинациям 1 августа, 15:00 — 15:30 Награждение участников конкурса

Самым сложным испытанием для гребцов станет заплыв вокруг острова. Спортсмены и любители пройдут почти 15 километров на вёслах, стартовав и финишировав в Кижской гавани.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева