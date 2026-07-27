В Кирове заменили изношенный коллектор 1970-х годов на улице Романа Ердякова

В Кирове восстановили работу коллектора на улице Романа Ердякова. Движение транспорта по участку в районе домов №23 и 23б полностью открыто, сообщает городская администрация.
Специалисты заменили аварийный сегмент трубы, которая отвечает за отвод стоков из центрального и юго-западного районов города. Инженерная сеть была проложена в 1970-х годах. Свод коллектора обрушился из-за газовой коррозии — старый материал износился и перестал выдерживать нагрузку.
"Там меняли аварийную часть коллектора. Трубопровод проложили еще в 1970-х годах, и со временем он пришел в негодность", — пояснили в администрации города.
Вместо изношенного бетона установили двухслойную гофрированную трубу из полипропилена диаметром 800 миллиметров. Новый материал устойчив к коррозии и механическим повреждениям, что исключает риск новых провалов грунта на этом участке.
|Характеристика
|Данные
|Материал новой трубы
|Полипропилен (двухслойная гофрированная)
|Диаметр трубопровода
|800 мм
|Срок эксплуатации старой сети
|с 1970-х годов
Обновление магистрального коллектора позволяет стабилизировать работу канализации в двух крупных районах города и предотвратить развитие аварийной ситуации на дорожной сети.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.