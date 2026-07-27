В Кирове заменили изношенный коллектор 1970-х годов на улице Романа Ердякова

В Кирове восстановили работу коллектора на улице Романа Ердякова. Движение транспорта по участку в районе домов №23 и 23б полностью открыто, сообщает городская администрация.

Фото: commons.wikimedia.org by TSUMKirov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вятка-ЦУМ, Киров

Специалисты заменили аварийный сегмент трубы, которая отвечает за отвод стоков из центрального и юго-западного районов города. Инженерная сеть была проложена в 1970-х годах. Свод коллектора обрушился из-за газовой коррозии — старый материал износился и перестал выдерживать нагрузку.

"Там меняли аварийную часть коллектора. Трубопровод проложили еще в 1970-х годах, и со временем он пришел в негодность", — пояснили в администрации города.

Вместо изношенного бетона установили двухслойную гофрированную трубу из полипропилена диаметром 800 миллиметров. Новый материал устойчив к коррозии и механическим повреждениям, что исключает риск новых провалов грунта на этом участке.

Характеристика Данные Материал новой трубы Полипропилен (двухслойная гофрированная) Диаметр трубопровода 800 мм Срок эксплуатации старой сети с 1970-х годов

Обновление магистрального коллектора позволяет стабилизировать работу канализации в двух крупных районах города и предотвратить развитие аварийной ситуации на дорожной сети.

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эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех