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Сумма ущерба от протечек кровли почти полностью перекрыла годовую прибыль УК

Россия » Сибирь » Омск

Суд обязал управляющую компанию из Исилькуля (Омская область) выплатить жительнице компенсацию за многолетние протечки кровли. ООО "УК "Комфорт" долгое время игнорировала жалобы собственницы квартиры, но в итоге была вынуждена возместить ущерб через судебных приставов.

Протечка крыши в квартире
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Протечка крыши в квартире

Проблемы с крышей стали системными: воду затапливало несколько лет. Строительно-техническая экспертиза подтвердила множественные нарушения в содержании дома. Потолки и стены в прихожей и на кухне покрылись желтыми разводами, обои отслоились. От постоянной влаги разбухли дверные коробки, из-за чего входная дверь перестала закрываться. Вода испортила кухонную столешницу и отделку комнат.

Особую опасность представлял ущерб электросети: попадание воды в проводку вызвало короткое замыкание, что могло привести к пожару в многоквартирном доме.

Показатель Значение
Сумма ущерба квартире 131 тыс. рублей
Доходы УК за год 41,9 млн рублей
Чистая прибыль УК за год ~116 тыс. рублей
Количество домов в управлении 41 дом

Чтобы обеспечить выплату, Исилькульское районное отделение судебных приставов наложило запрет на регистрационные действия с автомобилем компании — грузовиком ГАЗ 30253 2018 года выпуска. В результате принудительного взыскания жительница получила всю сумму компенсации.

Финансовые показатели ООО "УК "Комфорт" показывают низкую рентабельность: при многомиллионных доходах чистая прибыль организации за год едва превысила 116 тысяч рублей. Сумма выплаты по иску фактически перекрыла годовой заработок компании.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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