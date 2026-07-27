Сумма ущерба от протечек кровли почти полностью перекрыла годовую прибыль УК

Суд обязал управляющую компанию из Исилькуля (Омская область) выплатить жительнице компенсацию за многолетние протечки кровли. ООО "УК "Комфорт" долгое время игнорировала жалобы собственницы квартиры, но в итоге была вынуждена возместить ущерб через судебных приставов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Протечка крыши в квартире

Проблемы с крышей стали системными: воду затапливало несколько лет. Строительно-техническая экспертиза подтвердила множественные нарушения в содержании дома. Потолки и стены в прихожей и на кухне покрылись желтыми разводами, обои отслоились. От постоянной влаги разбухли дверные коробки, из-за чего входная дверь перестала закрываться. Вода испортила кухонную столешницу и отделку комнат.

Особую опасность представлял ущерб электросети: попадание воды в проводку вызвало короткое замыкание, что могло привести к пожару в многоквартирном доме.

Показатель Значение Сумма ущерба квартире 131 тыс. рублей Доходы УК за год 41,9 млн рублей Чистая прибыль УК за год ~116 тыс. рублей Количество домов в управлении 41 дом

Чтобы обеспечить выплату, Исилькульское районное отделение судебных приставов наложило запрет на регистрационные действия с автомобилем компании — грузовиком ГАЗ 30253 2018 года выпуска. В результате принудительного взыскания жительница получила всю сумму компенсации.

Финансовые показатели ООО "УК "Комфорт" показывают низкую рентабельность: при многомиллионных доходах чистая прибыль организации за год едва превысила 116 тысяч рублей. Сумма выплаты по иску фактически перекрыла годовой заработок компании.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех