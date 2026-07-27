Три концертных зала появятся в обновленной Тамбовской филармонии

Проект реконструкции Тамбовской филармонии прошел государственную экспертизу. Документацию подготовили московское ООО "Жилстройпроект" и петербургское ООО "Театрпроект". Работа над корректировкой проекта завершена раньше намеченного срока — до октября 2026 года.
Здание филармонии площадью 8,6 тысячи квадратных метров планируют восстановить в 2027–2028 годах. Внутри обустроят три площадки для выступлений:
Реконструкция главного концертного зала региона затянулась на 14 лет — работы начинались еще в 2012 году. Основной причиной простоя стали ошибки в прежних проектных документах, из-за чего пришлось полностью менять концепцию и дизайн здания.
|Этап / Объект
|Стоимость / Срок
|Разработка и корректировка проекта
|71,8 млн рублей
|Поставка сценического оборудования
|637 млн рублей
|Сроки строительных работ
|2027-2028 годы
Параллельно со строительством возникла сложность с оснащением залов. В июне 2024 года "Тамбовконцерт" заключил контракт с петербургской "Театрально-технической корпорацией" на установку 18 комплексов оборудования за 637 миллионов рублей. Средства должны были поступить из федерального бюджета.
В июле власти региона заявляли о начале монтажа, но вскоре стало ясно: устанавливать технику в недостроенное здание бессмысленно. В итоге стороны подписали дополнительное соглашение о приостановке контракта до завершения общестроительных работ.
Несмотря на готовность проекта, точные даты открытия филармонии остаются неопределенными. Правительство региона поясняет: для начала работ нужно найти значительную сумму финансирования.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.