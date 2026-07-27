В Саратовской области обновляют прилегающие территории больниц и поликлиник. Проект реализуют по региональной программе губернатора Романа Бусаргина, чтобы упростить доступ пациентов в здания и обеспечить беспрепятственный проезд машин скорой помощи.
"Основная задача — обеспечить комфортный подход пациентов в поликлиники. И, конечно же, это подъезд автомобилей скорой помощи для доставки пациентов в патологическом состоянии", — сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков.
В прошлом году работы завершили на территориях 27 медицинских организаций. На 2026 год в плане стоят еще 29 объектов. Сейчас строители выходят на финальную стадию на 17 площадках региона.
|Показатель
|Количество объектов
|Благоустроено в прошлом году
|27
|Запланировано на 2026 год
|29
|На финальной стадии работ
|17
Параллельно с внешним благоустройством обновляют диагностическую базу. В рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" (нацпроект "Продолжительная активная жизнь") девять учреждений региона получат 10 единиц тяжелого медицинского оборудования.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.