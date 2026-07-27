Благоустройство территорий больниц в Саратовской области упростит доступ пациентов

В Саратовской области обновляют прилегающие территории больниц и поликлиник. Проект реализуют по региональной программе губернатора Романа Бусаргина, чтобы упростить доступ пациентов в здания и обеспечить беспрепятственный проезд машин скорой помощи.

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"Основная задача — обеспечить комфортный подход пациентов в поликлиники. И, конечно же, это подъезд автомобилей скорой помощи для доставки пациентов в патологическом состоянии", — сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Объемы и сроки работ

В прошлом году работы завершили на территориях 27 медицинских организаций. На 2026 год в плане стоят еще 29 объектов. Сейчас строители выходят на финальную стадию на 17 площадках региона.

Показатель Количество объектов Благоустроено в прошлом году 27 Запланировано на 2026 год 29 На финальной стадии работ 17

Техническое переоснащение

Параллельно с внешним благоустройством обновляют диагностическую базу. В рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" (нацпроект "Продолжительная активная жизнь") девять учреждений региона получат 10 единиц тяжелого медицинского оборудования.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов