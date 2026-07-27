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Технические сбои привели к опозданию пригородных поездов из Ростова-на-Дону

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Пригородные поезда из Ростова-на-Дону утром 27 июля выходят на маршруты с опозданием. Технические сбои затронули три состава, которые следуют по расписанию СКППК.

Поезд на фоне заката
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поезд на фоне заката

Сильнее всего пострадали рейсы в сторону Лихой: поезд №6155 задержался на станции Александровка на 24 минуты, а состав №6157 простоял на станции Ростов 29 минут.

Также зафиксирован сбой на таганрогском направлении. Поезд №6076 задержался на станции Ростов на 12 минут.

Номер поезда Маршрут Задержка
6157 Ростов — Лихая 29 минут
6155 Ростов — Лихая 24 минуты
6076 Ростов — Таганрог 12 минут
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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