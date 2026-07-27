Технические сбои привели к опозданию пригородных поездов из Ростова-на-Дону

Пригородные поезда из Ростова-на-Дону утром 27 июля выходят на маршруты с опозданием. Технические сбои затронули три состава, которые следуют по расписанию СКППК.
Сильнее всего пострадали рейсы в сторону Лихой: поезд №6155 задержался на станции Александровка на 24 минуты, а состав №6157 простоял на станции Ростов 29 минут.
Также зафиксирован сбой на таганрогском направлении. Поезд №6076 задержался на станции Ростов на 12 минут.
|Номер поезда
|Маршрут
|Задержка
|6157
|Ростов — Лихая
|29 минут
|6155
|Ростов — Лихая
|24 минуты
|6076
|Ростов — Таганрог
|12 минут
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