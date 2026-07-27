Магаданская область может увеличить добычу золота до 60 тонн в 2026 году. Текущие ресурсы региона позволяют перебить рекорд прошлого года — 55,1 тонны, который стал лучшим результатом за последние восемь десятилетий. Об этом сообщил губернатор области Сергей Носов.
Главным препятствием для роста остаются технические сбои на объектах отдельных компаний-недропользователей. Власти знают, кто именно проседает по показателям, и рассчитывают, что предприятия успеют решить внутренние проблемы к следующему сезону.
"Мы видим, где есть резервы, где могут предприятия подтянуться, справившись с техническими проблемами. Колыма сегодня спокойно может выдавать до 60 тонн", — рассказал Сергей Носов.
Помимо техники и ресурсов, губернатор выделил фактор везения. По его мнению, "фарт" важен как при промывке золота в деревянном лотке, так и при работе тяжелой промышленной техники.
Рекорд 2025 года был достигнут за счет работы как рудных, так и россыпных месторождений. Основной объем сосредоточен в Тенькинском округе, где работают гиганты вроде "Наталкинского".
|Показатель
|Значение / Объем
|Добыча золота за 2025 год (рекорд)
|55,1 тонны
|Доля Тенькинского округа в 2025 году
|33,2 тонны
|Добыча золота за I полугодие 2026 года
|24,04 тонны
|Добыча серебра за I полугодие 2026 года
|198,5 тонны
По итогам первой половины 2026 года Тенькинский округ сохраняет лидерство в рудном секторе — здесь добыли 16,4 тонны золота. Общий темп позволяет надеяться на новый исторический максимум, если промышленникам удастся устранить технические затыки.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.