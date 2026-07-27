Магаданская область может увеличить добычу золота до 60 тонн в 2026 году

Магаданская область может увеличить добычу золота до 60 тонн в 2026 году. Текущие ресурсы региона позволяют перебить рекорд прошлого года — 55,1 тонны, который стал лучшим результатом за последние восемь десятилетий. Об этом сообщил губернатор области Сергей Носов.

Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золотосодержащая порода

Главным препятствием для роста остаются технические сбои на объектах отдельных компаний-недропользователей. Власти знают, кто именно проседает по показателям, и рассчитывают, что предприятия успеют решить внутренние проблемы к следующему сезону.

"Мы видим, где есть резервы, где могут предприятия подтянуться, справившись с техническими проблемами. Колыма сегодня спокойно может выдавать до 60 тонн", — рассказал Сергей Носов.

Помимо техники и ресурсов, губернатор выделил фактор везения. По его мнению, "фарт" важен как при промывке золота в деревянном лотке, так и при работе тяжелой промышленной техники.

Динамика добычи драгметаллов

Рекорд 2025 года был достигнут за счет работы как рудных, так и россыпных месторождений. Основной объем сосредоточен в Тенькинском округе, где работают гиганты вроде "Наталкинского".

Показатель Значение / Объем Добыча золота за 2025 год (рекорд) 55,1 тонны Доля Тенькинского округа в 2025 году 33,2 тонны Добыча золота за I полугодие 2026 года 24,04 тонны Добыча серебра за I полугодие 2026 года 198,5 тонны

По итогам первой половины 2026 года Тенькинский округ сохраняет лидерство в рудном секторе — здесь добыли 16,4 тонны золота. Общий темп позволяет надеяться на новый исторический максимум, если промышленникам удастся устранить технические затыки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов