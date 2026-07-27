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Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В ночь на 27 июля Ростов-на-Дону и прилегающие территории подверглись масштабному налету беспилотников. По официальным данным, в областном центре в результате падения обломков погибли два человека — супружеская пара. Еще пятеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, включая подростка; двое пострадавших находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи БСМП.

БПЛА над поверхностью моря
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
БПЛА над поверхностью моря

Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил работу систем противовоздушной обороны по ракетам и дронам, отметив, что власти окажут поддержку семьям погибших и пострадавшим. Как пишет rostovgazeta.ru, обломки летательных аппаратов зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. В зоне поражения оказались частные подворья, многоэтажные жилые дома, склады и социальные объекты, где взрывными волнами выбило остекление. На территории одного из предприятий возник пожар площадью около 400 квадратных метров.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь", — подчеркнул в своем заявлении Слюсарь.

Изменения в графике транспорта и работа ведомств

Воздушная тревога в регионе сохранялась до утра, в Таганроге отбой опасности был объявлен только после 8:30. Из-за оперативной обстановки железнодорожники изменили маршруты движения пригородных электричек. Составы, курсирующие между Ростовом и Таганрогом, временно перенаправлены через станцию Ростов-Западный, минуя участок Ростов-Берег. Контроль над соблюдением прав граждан и оперативным оказанием помощи взяла на себя областная прокуратура, открывшая специальную горячую линию для консультаций.

Министерство обороны уточнило, что за ночь над территорией России было нейтрализовано 276 БПЛА самолетного типа. География налетов охватила 18 регионов, включая Центральную Россию, Поволжье и южные субъекты. Анализируя тактику применения дронов, эксперты указывают на необходимость усиления мер безопасности в жилых массивах. Согласно данным ведомства, перехваты велись также над акваториями Черного и Азовского морей.

"Массированные налеты такой плотности требуют не только слаженной работы ПВО, но и максимальной бдительности граждан при обнаружении любых подозрительных фрагментов на земле", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы об атаке БПЛА

Сколько человек пострадало при обстреле Ростова?

В результате ночного инцидента погибли двое взрослых, еще пять человек получили травмы, причем двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Какие районы города получили повреждения?

Зафиксированы разрушения и пожары в Железнодорожном, Ленинском и Пролетарском районах, повреждены как частные дома, так и многоэтажки.

Как изменилось движение поездов в Ростовской области?

Электрички таганрогского направления следуют по измененному маршруту через Ростов-Западный, временно пропуская остановки на участке Ростов-Берег.

Куда обращаться пострадавшим за помощью?

Региональная прокуратура запустила горячую линию по номеру 8-863-210-55-99 для оперативного решения вопросов выплат и защиты прав жителей.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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