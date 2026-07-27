Бизнесмены края смогут построить 34 модульные гостиницы за счет субсидий

Предприниматели Красноярского края могут получить субсидии на строительство модульных гостиниц. В этом году на поддержку таких проектов выделили почти 69 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Novotel Century Hong Kong Hotel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ресепшн

Основную сумму — 63,6 млн рублей — уже распределили между восемью бизнесменами. Эти средства пойдут на создание 34 объектов. Еще 5,3 млн рублей выделят в ходе нового конкурса.

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Финансирование предоставляют через национальный проект "Туризм и гостеприимство". Модульные конструкции позволяют быстро увеличить количество мест для туристов, не дожидаясь завершения капитального строительства.

"Модульные гостиницы позволяют быстро наращивать номерной фонд и развивать туристические места. Рассчитываем, что эта мера поддержки поможет реализовать новые инвестиционные проекты", — отметила руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.

В прошлом году через аналогичный механизм поддержали пять проектов на сумму более 30 млн рублей. Тогда новые номера открылись в Дивногорске и Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов