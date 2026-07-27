В Орле построят газовые сети для частных домов с 190 точками подключения

В Северном районе Орла построят газовые сети для участков индивидуального жилищного строительства. Работы по прокладке коммуникаций выполнит компания "ОРТЭМ" из Дятьково, которая стала единственным участником тендера.
Контракт заключили по начальной цене — 141,3 млн рублей. Проект охватывает первый этап создания инженерной инфраструктуры и дорог местного значения в районе. По данным ЕИС "Закупки", строители приступят к делу 15 марта 2027 года и завершат работы к 15 сентября 2028 года.
|Параметр
|Показатель
|Стоимость работ
|141 363 777 рублей
|Длина новых сетей (открытый способ)
|около 10 км
|Прокладка методом бурения (под препятствиями)
|499 м (12 участков)
|Количество подключений к потребителям
|около 190 выходов
Техническое задание предполагает переустройство старых коммуникаций и строительство новых. Для прокладки труб частью работ станет вырубка зеленых насаждений: планируют убрать порядка 350 деревьев и свести кустарник на площади 754 квадратных метра.
Для будущих жителей Северного района этот проект означает возможность начать строительство домов с уже готовым доступом к газу. Это избавляет частников от необходимости самостоятельно решать вопрос с подводом магистрали к участку, что обычно требует больших затрат и времени на согласования.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.