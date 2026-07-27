В Орле построят газовые сети для частных домов с 190 точками подключения

В Северном районе Орла построят газовые сети для участков индивидуального жилищного строительства. Работы по прокладке коммуникаций выполнит компания "ОРТЭМ" из Дятьково, которая стала единственным участником тендера.

Фото: en.wikipedia.org by Химический интерес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Контракт заключили по начальной цене — 141,3 млн рублей. Проект охватывает первый этап создания инженерной инфраструктуры и дорог местного значения в районе. По данным ЕИС "Закупки", строители приступят к делу 15 марта 2027 года и завершат работы к 15 сентября 2028 года.

Параметр Показатель Стоимость работ 141 363 777 рублей Длина новых сетей (открытый способ) около 10 км Прокладка методом бурения (под препятствиями) 499 м (12 участков) Количество подключений к потребителям около 190 выходов

Техническое задание предполагает переустройство старых коммуникаций и строительство новых. Для прокладки труб частью работ станет вырубка зеленых насаждений: планируют убрать порядка 350 деревьев и свести кустарник на площади 754 квадратных метра.

Для будущих жителей Северного района этот проект означает возможность начать строительство домов с уже готовым доступом к газу. Это избавляет частников от необходимости самостоятельно решать вопрос с подводом магистрали к участку, что обычно требует больших затрат и времени на согласования.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова