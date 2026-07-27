Управляющие компании больше не смогут закрывать доступ провайдерам в подвалы

Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для управляющих компаний (УК), которые препятствуют работе интернет-провайдеров в многоквартирных домах. Новые правила коснутся жителей всех регионов, включая Тульскую область.
Теперь сотрудники УК не имеют права закрывать доступ операторам связи в подвалы, на чердаки и в другие технические помещения. Это касается случаев, когда жильцы уже выбрали конкретного провайдера для подключения интернета или телевидения.
|Категория нарушителя
|Размер штрафа
|Должностные лица
|от 10 до 40 тысяч рублей
|Юридические лица (УК)
|от 100 до 500 тысяч рублей
Право самостоятельно выбирать оператора связи закрепили за собственниками жилья еще в 2024 году. Чтобы провайдер мог установить оборудование в доме, ему достаточно подписать договор хотя бы с одним жильцом или нанимателем квартиры. Проводить общее собрание собственников для этого не нужно.
До этого момента некоторые управляющие компании создавали монопольный рынок внутри одного дома, блокируя доступ конкурирующим операторам. В итоге люди были вынуждены пользоваться услугами только одной компании, даже если ее тарифы были выше или качество связи хуже.
При этом закон накладывает обязательства и на самих провайдеров. Монтажники должны соблюдать технические нормы, работать аккуратно, а любые повреждения общего имущества дома устранять за свой счет.
Нет, достаточно заключения договора между одним собственником квартиры и выбранным оператором связи.
Теперь такая блокировка является нарушением закона. Жилец может сообщить об этом в надзорные органы или прокуратуру, что приведет к административному штрафу для руководства УК.
"Закон направлен на то, чтобы прекратить практику искусственного ограничения конкуренции в многоквартирных домах. Теперь финансовые риски за блокировку доступа провайдеров ложатся на саму управляющую компанию", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
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