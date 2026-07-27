Управляющие компании больше не смогут закрывать доступ провайдерам в подвалы

Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для управляющих компаний (УК), которые препятствуют работе интернет-провайдеров в многоквартирных домах. Новые правила коснутся жителей всех регионов, включая Тульскую область.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Сетевой маршрутизатор ProbuSec и ноутбук

Теперь сотрудники УК не имеют права закрывать доступ операторам связи в подвалы, на чердаки и в другие технические помещения. Это касается случаев, когда жильцы уже выбрали конкретного провайдера для подключения интернета или телевидения.

Категория нарушителя Размер штрафа Должностные лица от 10 до 40 тысяч рублей Юридические лица (УК) от 100 до 500 тысяч рублей

Право самостоятельно выбирать оператора связи закрепили за собственниками жилья еще в 2024 году. Чтобы провайдер мог установить оборудование в доме, ему достаточно подписать договор хотя бы с одним жильцом или нанимателем квартиры. Проводить общее собрание собственников для этого не нужно.

До этого момента некоторые управляющие компании создавали монопольный рынок внутри одного дома, блокируя доступ конкурирующим операторам. В итоге люди были вынуждены пользоваться услугами только одной компании, даже если ее тарифы были выше или качество связи хуже.

При этом закон накладывает обязательства и на самих провайдеров. Монтажники должны соблюдать технические нормы, работать аккуратно, а любые повреждения общего имущества дома устранять за свой счет.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли собирать подписи соседей, чтобы сменить провайдера?

Нет, достаточно заключения договора между одним собственником квартиры и выбранным оператором связи.

Что делать, если УК не пускает монтажников в подвал?

Теперь такая блокировка является нарушением закона. Жилец может сообщить об этом в надзорные органы или прокуратуру, что приведет к административному штрафу для руководства УК.

"Закон направлен на то, чтобы прекратить практику искусственного ограничения конкуренции в многоквартирных домах. Теперь финансовые риски за блокировку доступа провайдеров ложатся на саму управляющую компанию", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

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