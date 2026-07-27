Квитанции ЖКХ станут электронными: бумажные платежки оставят только для льготников

"Почта России" переходит на новую модель работы. Согласно закону № 271-ФЗ, почтовый оператор внедрит единую электронную систему (ЭПС) для доставки официальных уведомлений и госизвещений через Госуслуги.

Фото: unsplash.com by Sigmund is licensed under Free to use under the Unsplash License Электронная почта

Электронная почта и Госуслуги

Юридически значимые письма теперь будут приходить в личный кабинет на Госуслугах. Документ считается доставленным, если адресат зашел в систему в течение семи дней после размещения сообщения.

Почтовые отделения расширят перечень платных услуг. Они смогут принимать заявления и выдавать результаты госуслуг, работая в связке с МФЦ.

Квитанции ЖКХ и доступ к ящикам

Счета за коммунальные услуги по умолчанию переведут в электронный вид. Бумажные платежки оставят только для льготников или тех, кто письменно откажется от "цифры".

Закон также ограничил круг лиц, имеющих право использовать почтовые ящики в многоквартирных домах. Теперь это доступно только "Почте России", управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям и регоператорам.

Выплаты пенсий и банковские комиссии

Для доставки пенсий и социальных выплат установили жесткий ценовой потолок — тариф не превысит 1,5% от суммы перевода (без НДС). При этом "Почта России" не имеет права передавать доставку этих платежей субподрядчикам, хотя сортировку и перевозку других писем привлекать сторонних компаний разрешено.

Финансовые изменения коснутся и банков: им запретили брать комиссию за прием безналичных платежей за ЖКХ, которые поступают через почтовые отделения.

Сроки внедрения изменений

Трансформация пройдет в несколько этапов. Основные нормы вступят в силу в 2027 году.

Дата Что изменится 1 января 2027 Новые тарифы и режимы работы отделений связи 1 марта 2027 Запуск ЭПС и введение тарифа 1,5% на пенсии 1 сентября 2027 Электронные квитанции ЖКХ, правила доступа к ящикам в МКД, отмена банковских комиссий

Реформа переводит почтовую связь из разряда традиционного сервиса в цифровую инфраструктуру госуправления. Для жителей регионов это означает сокращение бумажного документооборота и упрощение оплаты счетов, однако потребует активного использования цифровых профилей.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов