Мэр Ярославля взял под личный контроль реконструкцию бассейна Лазурный

В Ярославле определили срок завершения реконструкции бассейна "Лазурный". Объект планируют открыть для горожан в декабре 2026 года.

Фото: flickr.com by JD Lasica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плавание в бассейне

Обсуждение сроков ремонта возобновилось в социальных сетях после успеха местных спортсменок на первенстве Европы по плаванию. Юные пловчихи из Ярославля заняли все три призовых места на дистанции пять километров на открытой воде. Победа подняла вопрос о базе для тренировок: ранее предполагалось, что работы в "Лазурном" закончат уже в августе этого года.

В мэрии города пояснили, что сейчас строители выполняют основной объем технических работ. Из здания убрали старую отделку, сети и лестничные пролеты, которые не соответствовали нормам безопасности. Снесли также кровлю, фасад и ветхую пристройку.

"Завершены работы по устройству фундаментов, монтажу теплотрассы, ливневой канализации и усилению неглубокой чаши. Начали готовить систему водоподготовки бассейна", — сообщили в мэрии Ярославля.

Сейчас рабочие монтируют крышу и систему отопления, занимаются внутренней отделкой и подключают здание к электрическим сетям. Параллельно обновляют фасад и устанавливают вентиляцию.

Этап работ Статус Демонтаж сетей, отделки и старой пристройки Завершено Фундаменты и теплотрасса Завершено Кровля, отделка и электрика В процессе Срок ввода в эксплуатацию Декабрь 2026 года

В администрации города подчеркнули, что мэр лично контролирует ход строительства из-за высокой значимости бассейна для жителей и спортсменов.

"Вопрос реконструкции объекта находится на личном контроле мэра города Ярославля", — отметили в мэрии.

Ответы на популярные вопросы

Когда откроется бассейн "Лазурный"?

Ориентировочный срок завершения всех работ — декабрь 2026 года.

Что уже сделано по реконструкции?

Снесли старые перекрытия и пристройку, подготовили фундаменты, проложили теплотрассу и ливневую канализацию, усилили чашу бассейна.