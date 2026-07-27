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Мэр Ярославля взял под личный контроль реконструкцию бассейна Лазурный

Россия » Центр » Ярославль

В Ярославле определили срок завершения реконструкции бассейна "Лазурный". Объект планируют открыть для горожан в декабре 2026 года.

Плавание в бассейне
Фото: flickr.com by JD Lasica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плавание в бассейне

Обсуждение сроков ремонта возобновилось в социальных сетях после успеха местных спортсменок на первенстве Европы по плаванию. Юные пловчихи из Ярославля заняли все три призовых места на дистанции пять километров на открытой воде. Победа подняла вопрос о базе для тренировок: ранее предполагалось, что работы в "Лазурном" закончат уже в августе этого года.

В мэрии города пояснили, что сейчас строители выполняют основной объем технических работ. Из здания убрали старую отделку, сети и лестничные пролеты, которые не соответствовали нормам безопасности. Снесли также кровлю, фасад и ветхую пристройку.

"Завершены работы по устройству фундаментов, монтажу теплотрассы, ливневой канализации и усилению неглубокой чаши. Начали готовить систему водоподготовки бассейна", — сообщили в мэрии Ярославля.

Сейчас рабочие монтируют крышу и систему отопления, занимаются внутренней отделкой и подключают здание к электрическим сетям. Параллельно обновляют фасад и устанавливают вентиляцию.

Этап работ Статус
Демонтаж сетей, отделки и старой пристройки Завершено
Фундаменты и теплотрасса Завершено
Кровля, отделка и электрика В процессе
Срок ввода в эксплуатацию Декабрь 2026 года

В администрации города подчеркнули, что мэр лично контролирует ход строительства из-за высокой значимости бассейна для жителей и спортсменов.

"Вопрос реконструкции объекта находится на личном контроле мэра города Ярославля", — отметили в мэрии.

Ответы на популярные вопросы

Когда откроется бассейн "Лазурный"?

Ориентировочный срок завершения всех работ — декабрь 2026 года.

Что уже сделано по реконструкции?

Снесли старые перекрытия и пристройку, подготовили фундаменты, проложили теплотрассу и ливневую канализацию, усилили чашу бассейна.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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