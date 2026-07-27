Мэр Ярославля взял под личный контроль реконструкцию бассейна Лазурный

В Ярославле определили срок завершения реконструкции бассейна "Лазурный". Объект планируют открыть для горожан в декабре 2026 года.
Обсуждение сроков ремонта возобновилось в социальных сетях после успеха местных спортсменок на первенстве Европы по плаванию. Юные пловчихи из Ярославля заняли все три призовых места на дистанции пять километров на открытой воде. Победа подняла вопрос о базе для тренировок: ранее предполагалось, что работы в "Лазурном" закончат уже в августе этого года.
В мэрии города пояснили, что сейчас строители выполняют основной объем технических работ. Из здания убрали старую отделку, сети и лестничные пролеты, которые не соответствовали нормам безопасности. Снесли также кровлю, фасад и ветхую пристройку.
"Завершены работы по устройству фундаментов, монтажу теплотрассы, ливневой канализации и усилению неглубокой чаши. Начали готовить систему водоподготовки бассейна", — сообщили в мэрии Ярославля.
Сейчас рабочие монтируют крышу и систему отопления, занимаются внутренней отделкой и подключают здание к электрическим сетям. Параллельно обновляют фасад и устанавливают вентиляцию.
|Этап работ
|Статус
|Демонтаж сетей, отделки и старой пристройки
|Завершено
|Фундаменты и теплотрасса
|Завершено
|Кровля, отделка и электрика
|В процессе
|Срок ввода в эксплуатацию
|Декабрь 2026 года
В администрации города подчеркнули, что мэр лично контролирует ход строительства из-за высокой значимости бассейна для жителей и спортсменов.
"Вопрос реконструкции объекта находится на личном контроле мэра города Ярославля", — отметили в мэрии.
Ориентировочный срок завершения всех работ — декабрь 2026 года.
Снесли старые перекрытия и пристройку, подготовили фундаменты, проложили теплотрассу и ливневую канализацию, усилили чашу бассейна.
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