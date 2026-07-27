Схема с записью на АЗС позволяет преступникам получить доступ к банковским счетам

Мошенники в Петербурге начали использовать дефицит топлива для кражи денег с банковских счетов водителей. Аферисты обещают заправить автомобиль без очереди, но вместо бензина получают доступ к мобильному банку жертвы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, злоумышленники представляются операторами автозаправочных станций. Они звонят автомобилистам и предлагают оформить запись на заправку, чтобы избежать ожидания, а также обещают выделить дополнительные литры топлива.
Для реализации схемы преступники используют два инструмента: запрос секретного кода из СМС (якобы от сети АЗС) и предложение установить специальное приложение. После установки софта мошенники получают удаленный доступ к смартфону, включая банковские приложения.
"Просим никому не сообщать коды из сообщений, не устанавливать подозрительные приложения по просьбе неизвестных лиц и самостоятельно проверять любые спецпредложения через официальные каналы заправочной сети: сайт, приложение или горячую линию", — предупредили в прокуратуре Петербурга.
Спрос на бензин и очереди на АЗС стали фоном для множества спекуляций. Ранее в регионах фиксировали задержания перекупщиков, а в Псковской области штрафовали владельцев частных домов за хранение запасов топлива в гаражах из-за нарушения противопожарных норм. В Саратовской области водителей штрафовали прямо в очередях на заправках за неправильную парковку.
Экономический эффект от ситуации уже ощутим: глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что рост цен на бензин провоцирует удорожание других товаров и услуг.
|Официальная позиция / Прогноз
|Суть заявления
|Владимир Путин
|Трудности с топливом временные; попытка сорвать сезон отпусков
|Александр Новак
|Меры правительства работают, очереди на АЗС сокращаются
|Александр Шохин (РСПП)
|Ситуация на рынке перестала ухудшаться
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