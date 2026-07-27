Разброс показателей: одни заводы Ярославской области растут, другие теряют объемы

Промышленность Ярославской области выросла по итогам первого полугодия 2026 года. Согласно данным Ярославльстата, общий индекс производства составил 102,4% к уровню прошлого года. При этом внутри отрасли наблюдается сильный разброс: пока одни заводы увеличивают выпуск продукции в разы, нефтепереработка и деревообработка демонстрируют спад.
|Отрасль
|Динамика выпуска
|Электроника и оптика
|в 9,4 раза больше
|Автотранспорт и прицепы
|+26,3%
|Мебель
|+25,7%
|Монтаж машин и оборудования
|+24,2%
|Лекарственные средства
|+13,8%
|Нефтепродукты
|-12,5%
|Деревообработка
|-21,7%
|Текстиль
|-22,7%
Особое внимание привлекает падение в секторе нефтепереработки. Индекс производства здесь составил 87,5%, что означает сокращение выпуска на 12,5%. Для жителей региона это может стать одним из факторов давления на стоимость топлива — ранее в области уже фиксировали рост цен на бензин.
С другой стороны, регион укрепляет позиции в высокотехнологичных секторах. Взрывной рост производства компьютеров и электронных изделий указывает на перестройку промышленного профиля области в сторону более сложных продуктов с высокой добавленной стоимостью.
"Снижение объемов в нефтепереработке на фоне общего роста промышленности говорит о структурной трансформации экономики региона. Важно понимать, как сокращение выпуска топлива отразится на логистике и сельском хозяйстве области", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.