Разброс показателей: одни заводы Ярославской области растут, другие теряют объемы

Промышленность Ярославской области выросла по итогам первого полугодия 2026 года. Согласно данным Ярославльстата, общий индекс производства составил 102,4% к уровню прошлого года. При этом внутри отрасли наблюдается сильный разброс: пока одни заводы увеличивают выпуск продукции в разы, нефтепереработка и деревообработка демонстрируют спад.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Ярославль

Отрасль Динамика выпуска Электроника и оптика в 9,4 раза больше Автотранспорт и прицепы +26,3% Мебель +25,7% Монтаж машин и оборудования +24,2% Лекарственные средства +13,8% Нефтепродукты -12,5% Деревообработка -21,7% Текстиль -22,7%

Особое внимание привлекает падение в секторе нефтепереработки. Индекс производства здесь составил 87,5%, что означает сокращение выпуска на 12,5%. Для жителей региона это может стать одним из факторов давления на стоимость топлива — ранее в области уже фиксировали рост цен на бензин.

С другой стороны, регион укрепляет позиции в высокотехнологичных секторах. Взрывной рост производства компьютеров и электронных изделий указывает на перестройку промышленного профиля области в сторону более сложных продуктов с высокой добавленной стоимостью.

"Снижение объемов в нефтепереработке на фоне общего роста промышленности говорит о структурной трансформации экономики региона. Важно понимать, как сокращение выпуска топлива отразится на логистике и сельском хозяйстве области", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов